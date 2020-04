QUI SE SOUVIENT VRAIMENT ENCORE DE Mgr JEAN ZOA LE TOUT PREMIER ARCHEVEQUE DU CAMEROUN? :: CAMEROON

Presque personne, ni à l'Eglise, ni chez les chercheurs, ni dans la grande intelligentsia ne se donne le temps de le connaître, de fréquenter son héritage.

Il fut pourtant, un immense pilier moral et guide dans l'éveil social et politique du Cameroun. Et pourtant, ce Pasteur du développement, impressionnant, pieux et influent, n'apparaît chez certains que dans un discours subjectif et incomplet.

Jean ZOA demeure un monument inégalable et irremplaçable. LISEZ pour découvrir.

ET WOUKING alors, la mémoire trouble et honteuse de notre société, de notre histoire, à cause de l'accueil haineuse qui lui fut réservée à Yaoundé, faite de menaces

et d'humiliation, mais pour finir par l'affection et son adoption, puis sa mort et son enterrement dans son Eglise.

ON PARLE DES BLANCS COLONS, mais on oublie ce que nombre d'entre eux ont apporté, des bourses de formation des élites, des transformations décisives. Le PERE URS EGLI

a crée la Ville d'OTELE de toute pièce, et opéré des miracles en termes de développement et d'émancipation des populations.

C'est tout cela dans ce livre, une merveille d'histoire et de rendu personnalisé.

"UN DIPLOMATE AU SERVICE DE L'ARCHEVEUE

A la mémoire de Mgr Jean Zoa, du Père Urs Egi et de Mgr André Wouking"

L'HARMATTAN, Paris, 2016, 361 pages

Disponible à Yaoundé

Librairie SAINT PAUL

Librairie de L'Harmattan