CAMEROUN :: Électricité : Ce qui a provoqué la coupure de l’énergie :: CAMEROON

Les régions du Centre, Littoral, Ouest, Sud, Nord-Ouest et Sud-Ouest ont été privées de l’énergie électrique pendant plusieurs heures lundi dans la nuit.

Une coupure d'électricité a plongé dans le noir certaines régions du Cameroun pendant quatre heures de temps ce lundi, 20 avril 2020 de 21h à 1h du matin. << Je venais de rentrer du boulot et j'étais concentrée à faire un petit truc à manger lorsque le courant a été coupé. Grande était ma surprise car dans mon quartier, les coupures intempestives sont rares. La lumière est revenue autour de minuit passé>>, raconte Sandrine Djuidje, habitante du quartier Biteng à Yaoundé. Sur les réseaux sociaux, les Camerounais des villes concernées par la coupure d'électricité ont rapidement fait des posts, question de recenser les différentes villes et quartiers touchés par le délestage.

<< Je suis dans un groupe Facebook qui réunit plusieurs Camerounais. C'est grâce aux commentaires des autres membres du groupe que j'ai appris que le Centre, le Sud, l’Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest étaient les principales régions concernées par la coupure>>, raconte Roger Atangana, habitant du quartier Éleveur à Yaoundé. “Nous venons d'être informés d'un incident majeur sur le réseau de transport affectant le Réseau Interconnecté Sud. Les équipes de la Société nationale de transport électrique (Sonatrel) sont mobilisées.

Nous vous tiendrons au courant”, a communiqué Eneo, l'entreprise chargée de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun via son compte Facebook. Dans un second communiqué toujours par son compte Facebook, Eneo met en garde les populations en les invitant à débrancher leurs appareils et à arrêter leurs disjoncteurs pour éviter un court-circuit une fois que l'énergie sera revenue. “Chers clients, veuillez éteindre vos disjoncteurs et débranchez vos appareils afin d'éviter tout inconvénient lorsque la puissance électrique revient. Redémarrez-les au moins 15 minutes après la reprise de la puissance”, pouvait-on lire dans la deuxième communication d’Eneo.