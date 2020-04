CAMEROUN :: Qui a profané la dépouille du député Joseph Mbah Ndam ? :: CAMEROON

L’ancien vice-président de l’Assemblée Nationale est décédé aux environs de 5 heures lundi 13 avril 2020, dans un hôpital à Yaoundé. De source proche de sa famille, «Il a succombé à une maladie qui le rongeait depuis des mois, rien à voir avec le COVID-19»

Cette nouvelle a traversé le Cameroun de parts et d’autres et profondément attristée sa famille politique le SDF et le barreau des avocats du Cameroun dont il faisait partie. Seulement à cette triste nouvelle, une image pour le moins dégradante est venue alimenter les réseaux sociaux.

La dépouille nue de l’avocat exposée dans une morgue d’un établissement hospitalier. Toute chose qui a irrité la commission nationale contre la corruption et la discrimination. Qui dénonce

« Une conduite qui n’honore pas notre société et surtout laisse entrevoir un certain laxisme dans les lieux ou la rigueur, la discipline et une déontologie forte devraient être de règle »

Une demande d’ouverture d’enquête a été déposée auprès du ministre de la santé Manaouda Malichie