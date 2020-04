CAMEROUN :: La Mafia, l'État de racket et le Virus :: CAMEROON

Comme le tyran est porté disparu au milieu de ce qui ressemble de plus en plus à un navire en perdition de proportion apocalyptique, certains Camerounais ordinaires font ce qu'ils peuvent pour sauver ledit navire en perdition sans capitaine à la barre, en essayant désespérément de le stabiliser. Curieusement des pirates du régime, essaient même d'empêcher ces Camerounais ordinaires de bonne volonté d'essayer de faire ce qu'ils peuvent encore pour sauver le navire et nos vies.

En effet il n'est pas surprenant que certains idiots sur le navire tentent de réorganiser les chaises sur le pont en pensant qu'ils font quelque chose et oubliant que nous sommes maintenant tous confinés dans le même bateau, alors qu’ils se révèlent encore incapables d’apprendre quelque chose de nouveau à cause leurs cerveaux zombifiés, donc toujours mal préparés pour confronter les crises.

Parce que ces imbéciles zombifiés sont habitués à un état de racket mafieux permanent; où aucune médiation n'est possible. Le régime de Biya tire son pouvoir essentiellement du favoritisme et des réseaux ethnofascistes néo-patrimoniaux où la population est retenue captive au nom de la sécurité et de la paix. Cet état de racket mafieux fonctionne sur la domination, l'intimidation, l'obéissance et la protection. Ceux qui refusent ce marché de dupes sont de facto comme des ennemis de l'État.

Cela explique pourquoi le fonds créé par le principal opposant Maurice Kamto est attaqué de toutes parts. Parce que les pirates au pouvoir n'obtiendront pas leurs “taxe” ou pourcentage habituel. Ils ne peuvent ainsi pas racketter.

Il va sans dire qu'ils ne se soucient pas et ne se sont jamais souciés des Camerounais ordinaires mais de leur propre survie.

C'est là qu'ils se trompent. Ce n'est pas le moment de jouer la politique comme d'habitude et nous n'allons plus jouer leur jeu car nous avons notre propre vie à sauver

C’est pour ça que le CL2P salue CES DONS PRIVÉS À UNE INITIATIVE SALUTAIRE PRISE PAR LE PRINCIPAL OPPOSANT, ET QUI DÉRANGENT AU PLUS HAUT POINT LA TYRANNIE EN PLACE

AFFICHONS LES DONATEURS (QUAND ILS LE SOUHAITENT) ET METTONS LES SUFFISAMMENT EN AVANT POUR DIRE NON À UN OBSCURANTISME POLITIQUE MOYENÂGEUX D'UNE EXTRÊME CRUAUTÉ.

Ce qui est sur c’est que le virus est entrain de changer notre monde et les vieilles politiques. Aussi les institutions gérontocratiques calcifiées et ossifiées ne pourront plus survivre.

ÇA SUFFIT!..

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

http://www.cl2p.org/