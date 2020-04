CAMEROUN :: LE DEFENSEUR DES DROITS DE L’HOMME CHRISTOPHE BOBIOKONO ACTUELLEMENT A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE :: CAMEROON

MANDELA CENTER INTERNATIONAL informe l’opinion que : M. Christophe BOBIOKONO, Directeur du journal, l’information juridico-judiciaire au Cameroun, KALARA et Membre du Conseil national de la Communication (CNC) et de la Commission nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL) et son collègue, Mme Irène MBEZELE, journaliste, viennent d’être mis à la disposition de la justice camerounaise dans le cadre de l’exécution de deux mandats d’incarcération pour une durée de deux ans (24 mois) émis à leur encontre le 20 décembre 2019 par un collège des juges du Tribunal de Première Instance (TPI) de Yaoundé (Centre administratif).

Au terme d’un procès INIQUE et ABSURDE, les deux journalistes ont été condamnés à des peines de prison avec sursis le 20 décembre 2019 à la suite d’une audience correctionnelle de près de 20 heures d’affilées de débats pour « diffamation » et « outrage à corps constitué », suite à une plainte de Mme FOTSO CHEBOU KAMDEM Faustine, avocate et député à l’Assemblée nationale à l’époque des faits.

Lesdites condamnations étaient assorties de lourdes sanctions pécuniaires, dont TROIS (3) MILLIONS DE FRANCS d’amendes et DIX (10) MILLIONS DE FRANCS de dommages-intérêts, sans compter des frais de justice.



Ils répondaient ce mercredi matin, 1er avril 2020, à une convocation du chef de la Division Régionale de la Police judiciaire (DRPJ) pour le Centre, saisi le 26 mars 2020 par le Président du TPI de Yaoundé (Centre administratif) pour demander l’exécution des mandats d’incarcération.

Mandela Center International suit de très près l’évolution de cette situation et avisera dans les prochaines heures.