CAMEROUN :: Le Roi Sokoudjou Jean Rameau rend hommage à Manu Dibango :: CAMEROON

Manu Dibango, Mission accomplie !! Tu as écrit ton histoire, rien ne pourra l'effacer. Tu as tracé le chemin et de génération en génération, il sera suivi. Un artiste ne meurt jamais,

Au moment où un monde nouveau se dessine, ce monde où désormais on se tient à un mètre de son frère, un monde où on ne peut plus se serrer la main, un monde où on ne peut plus s'embrasser,... Un monde où on se méfie désormais de tout le monde, un monde où il est devenu mieux de péter en public que de tousser...

Connaissant l'amour que tu manifestais à tous ceux qui t'approchais, tes accolades incessants, tu ne pouvais tenir Manu!!!

Alors même que l'humanité organise ses propres funérailles, tu as pris le pas et nous laisses tes mélodies qui vont transcender les générations.

Vas avec ton sourire, aménagés la place pour nous tous et que ton départ (l’artiste ne meurt pas) soit comme une victoire de la vie sur ce virus qui tente de désorienter le monde.

Bonne route Manu

Foo Sokoudjou