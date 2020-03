CAMEROUN :: Appel pour l’unité et la solidarité face à la Pandémie du Coronavirus :: CAMEROON

C’est dans les moments de dépression, de douleur et de grande détresse résultant de causes insaisissables, incontrôlables et imprévisibles, que les peuples démontrent leur capacité à se ressourcer dans l’unité pour sauvegarder l’essentiel.

Aussi, face à la pandémie du Coronavirus qui cause des ravages à l’humanité avec des conséquences les plus sombres dans tous les sens du terme, le Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation (MPDR), lance un vibrant appel aux Camerounaises et aux Camerounais pour faire preuve de responsabilité, s’unir et se rassembler solidement derrière les autorités qui ont pris la mesure du danger et entrepris des actions concrètes.

L’heure n’est donc ni à la polémique ni à l’expression des égoïsmes et des surenchères sectaires. Face à la menace de la mort, on doit se donner la main pour réfléchir sur les moyens et les voies de survie, et promouvoir la solidarité dans la responsabilité. Que tout ce qui doit être fait ou devrait est fait le soit, et par ailleurs qu’aucune démarche, conseil, apport ou contribution salvatrice ne soit négligé.

A ce propos, le Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation invite tous les leaders d’opinion, les responsables des associations, les chefs des communautés, les dignitaires traditionnels et les éducateurs de tous les niveaux et statuts, à relayer le message du Chef de l’Etat ainsi que les recommandations du Ministère de la santé. Il invite particulièrement les personnels du corps médical, à se tenir résolument prêts pour le combat contre la Pandémie, en dépit de plateaux techniques certes inappropriés, ajoutés à des conditions de travail et de rémunération objectivement non satisfaisants.

En commun et en peuple soudé et solidaire, mettons tout en œuvre pour vaincre et survivre./.

Yaoundé, le 20 Mars 2020

Le Médiateur Universel

SHANDA TONME