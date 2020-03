AFRIQUE :: Pourquoi faire appel à un prestataire en infogérance pour votre entreprise ? :: AFRICA

Alors qu’on pensait au départ qu’elle était destinée aux entreprises de grande taille, l’infogérance est de plus en plus accessible aux PME. Ayant pour rôle d’optimiser la gestion du système d’information d’une entreprise et de recentrer celle-ci sur son activité principale, l’infogérance demande des compétences et des outils que toutes les entreprises ne peuvent pas fournir en interne. Il est donc nécessaire de faire appel à un prestataire professionnel. En voici quelques avantages dans cet article !

Une meilleure sécurisation des données de l’entreprise

Les données informatiques font partie intégrante du patrimoine de votre entreprise. Leur protection doit donc constituer une priorité pour vous. Un prestataire externe vous offre la meilleure sécurité en infogérance technique 24/7 serveur dédié. En effet, les données sont régulièrement sauvegardées dans des data-centers afin de bénéficier d’un haut niveau de sécurité. Elles sont ainsi protégées contre les intrusions, les vols et les sinistres.

Des technologies de pointe pour une meilleure prestation

Un prestataire en infogérance est au fait des dernières technologies disponibles ainsi que des lois et normes en vigueur. Vous pouvez vous concentrer sur votre activité et être assuré que votre entreprise bénéficie des technologies les plus abouties du marché, gage d’efficacité et de sécurité. Les matériels et les logiciels sont régulièrement remplacés et mis à jour afin de garantir un meilleur fonctionnement.

Une prestation à moindre coût

Avec un prestataire en infogérance, vous aurez droit à un contrat adapté à votre entreprise, à vos besoins réels et à votre budget. De même, vous n’aurez plus à investir du temps et des ressources dans la gestion de votre système d’informatique à travers des collaborateurs, de la formation, du matériel, des logiciels et de la mise en place et l’entretien des systèmes. Tout cela est très coûteux en temps et en argent. Avec votre prestataire en infogérance, vous choisissez une solution fiable et moins onéreuse pour vous et pour votre entreprise