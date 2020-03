CAMEROUN :: Bangangté : Les militants du MRC maintenus en prison :: CAMEROON

La demande de mise en liberté provisoire introduite par les conseils des prévenus a été rejetée hier.

Rosange Raissa Jimegni, Laurent Mbieda, Jean Fonga et Jean-Marie Kamtchouang restent détenus à la prison principale de Bagangté dans la région de l’Ouest. Ces militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), poursuivis pour : « réunion et manifestation non autorisée, d’attroupement en fraude électorale et rébellion », ont vu leur demande de mise en liberté provisoire rejetée hier 12 mars 2020 par les juges.

« Le juge a rejeté la demande de mise en liberté provisoire, puis il rejeté des exceptions de nullité de procédure comme non fondée, et l’affaire reportée au 26 mars pour débats au fond », explique un avocat membre du Collectif de la défense des militants du MRC. Les quatre militants du MRC ont été interpellés en janvier dernier. Ils étaient en train de mener une campagne en faveur du boycott du double scrutin municipal du 9 février 2020.

Conduits au commissariat de sécurité publique de Bagangté. Après leur audition, ils ont été placés en garde qui a duré quatre jours. Le 4 février 2020, ces militants ont été déférés devant le procureur près le tribunal de première instance de Bagangté, où ils ont été inculpés et placés sous mandat de détention provisoire à la prison de Bagangté.

Lundi 9 mars dernier, Maurice Kamto, le président national du MRC est allé rendre visite aux familles des militants interpellés dans le cadre de cette campagne de boycott initiée par son parti.