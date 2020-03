Le Cercle Magique et la Valeur de la Vie au Cameroun :: CAMEROON

Vous penserez qu'un régime qui dépense beaucoup d'argent pour soigner ses relations publiques, pour ne pas dire faire sa propagande au-delà de ses frontières, comprendra que la première règle en matière de communication est de ne jamais faire exploser sa crédibilité et de garder son self-control à tout prix. Que non!!!

En effet, avec ses attaques contre Equinox TV et les ONG des droits de l'Homme, l’ancien brigand promu ministre de l’intérieur Paul Atanga Nji récolte maintenant les fruits de son travail. Quand il s'agit de semer les fake news, le régime de Biya a fait son lit, et il y a belle lurette qu’il s’y adonne. Mais se coucher dans ce lit peut se révéler plus inconfortable que prévu. Car ces fake news ne concernent pas seulement les médias, elle concernent la crédibilité même du régime qui se retrouve ainsi explosée.

C'est très mauvais parce que la situation dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest (NOSO) anglophone ne fait que s'aggraver, ce qui dans la surenchère mensongère actuelle annonce une escalade de mauvais comportements de la part des francs-tireurs du régime. C'est quand même bizarre qu'ils aient de la sorte choisi de se planquer dans un coin sans issue de sortie. Parce que leur gesticulation morbide attire inévitablment plus d’attention indésirable dans le NOSO, le type de couverture mediatique que ce régime de Biya connu pour corrompre les médias n’apprecie particulièrement pas et tient à éviter.

Malheureusement pour lui, dès à présent les médias et les ONG des droits de l'Homme vont redoubler de vigilance et travailler plus dur dans les coulisses pour la manifestation de la vérité sur tous ses crimes; et il n'y a absolument rien que le régime de Yaoundé puisse faire pour s’y opposer et empêcher, car il n’a simplement plus une quelconque supériorité morale et donc de crédibilité, y compris pour faire prévaloir sa propre propagande moyennant des millions versés à des groupes de communication à l’étranger.

Naturellement, il va sans dire que ces attaques contre les médias et les ONG de défense des droits de l’Homme ne sont qu’un autre larcin provenant des escrocs et des charlatans qui constituent le cercle magique des créatures psychopathes du tyran Paul Biya.

Ce cercle magique est l'état profond et l'esprit conspirateur derrière le régime. Il rassemble des comploteurs et des complots, des sociétés secrètes et des agents secrets, des faussaires et des escrocs; avec le problème sous-jacent le plus grave qu'est la grande crise de sens qui nous affecte aujourd'hui, notamment ses effets dévastateurs et sans fin en vue. Et cela, avec la compréhension cynique que les gens ordinaires ont désespérément besoin de sens - toutes sortes de sens - et c'est précisément ce qui rend les théories du complot non seulement possibles, mais aussi dangereusement contagieuses au Cameroun. Surtout parce que le pouvoir s'exerce toujours à travers un régime impitoyable, une technologie de la terreur et des modes singuliers de travestissement de la vérité.

En effet, il s’agit du produit d'un régime qui survit grâce à l'exercice cynique et cruel du pouvoir, stimulé par une intention malveillante, la cupidité et la méchanceté personnelle. Au final, un régime qui a accumulé trop d'ennemis pour ne jamais être (ou se sentir) tranquille.

Par contre, les organisations des droits humain, telle que le CL2P, ne vont jamais arrêter de combattre contre cette banalisation des Crimes de guerre, contre l’Humanité et de génocide au Cameroun...Voilà le débat de fond.

En effet, trop souvent, la vie semble avoir eu peu de valeur au Cameroun, dont l'histoire a été marquée par la violence intermittente depuis la guerre d’indépendance des années 50.

C’est l’occasion de dire et redire que les pitreries conspirationnistes d'un ancien brigand devenu ministre de l'intérieur d'une république cul par-dessus tête, ou la manœuvre de diversion entreprise par un idéologue ethno-fasciste multirécidiviste, ne changeront rien à notre détermination de redonner un sens et une valeur à la vie des gens ordinaires au Cameroun. En réalité l'indignation générale ne suffira pas à refréner l'escalade des intimidations et des manipulations engagées de manière concertée par ces sycophantes d'un régime dictatorial aux abois, agité de l'intérieur par la peur, le complotisme et la paranoïa.

Il faut se concentrer sur l'essentiel: la préservation des vies humaines (quelles qu'elles soient), et l'identification des auteurs ainsi que des commanditaires des crimes de guerre, contre l'humanité et de génocide perpétrés au Cameroun anglophone.

L'impunité doit s'arrêter!

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

http://www.cl2p.org