CAMEROUN :: La tentative d’immolation de Sandy de Boston : Interrogations sur une scène étrange :: CAMEROON

Une activiste camerounaise, membre de la Bas, a essayé de s’immoler devant l’ambassade du Cameroun en Angleterre, paralysant ainsi l’un des quartiers les plus huppés de Londres. 4 ambulances ont été mobilisées et au moins 10 camions de police.

L’immolation est un acte perturbant. C’est pourquoi nous avons voulu réfléchir sur sa signification. Comment une fille qui dit-on, possède un très bon travail et des enfants peut vouloir se donner la mort ?

La première fois où j’ai lu dans ma vie, un livre de philosophie, c’était en classe de seconde au lycée Joss. Deux ans avant la terminale. J’aimais brûler les étapes comme on dit couramment. Le livre en question était de Jean Paul Sartre, et faisait partie des célèbres tomes qui rassemblent ses réflexions politiques et sont connus sous le nom <<Situations>>.

Il y avait dans ce livre, un article lumineux qui commençait à peu près ainsi:

<< Je suis prêt à donner ma vie pour la démocratie, car si tu ne donnes pas ta vie pour quelque chose, tu la donneras un jour pour rien. Mais avant de mourir pour la démocratie, j’aimerais d’abord la vivre>>.

<< Mais avant de mourir pour la démocratie, j’aimerais d’abord la vivre>>.

C’est cette phrase de Jean Paul Sartre qui dilue à mes yeux, la pertinence des immolations pour motif politique. Les personnes qui s’immolent pour dénoncer le déficit de démocratie, choisissent volontairement de quitter ce monde, avant d’avoir bénéficié eux-mêmes des fruits de la démocratie. Ils déclarent mourir pour les générations futures. Mais les générations futures ne commencent-elles pas avec ta propre personne ?

La même année où je lisais Sartre, j’ai lu un texte d’Albert Camus où il était écrit quelque part, que le suicide était la seule question véritablement philosophique. Camus donnait beaucoup de relief au suicide, en l’occurrence, à la grande question qui le précède : Celle de savoir si la vie humaine vaut la peine d’être vécue.

L’immolation relève-t-elle du suicide ? Non. L’immolation ne correspond pas à tous les critères du suicide. «La particularité fondamentale de l'immolation est de porter sa propre mort sur la scène publique, d'exposer au monde son désespoir, explique au Figaro Smaïn Laacher, sociologue au Centre d'études des mouvements sociaux du CNRS. À l'inverse, le suicide tel qu'on l'entend traditionnellement consiste à se supprimer pour des raisons personnelles dans un cadre privé.»

Le suicide est très mal vu socialement. Il est considéré comme un acte de faiblesse. Il est fermement condamné par tous les monothéismes .Nous parlons principalement des trois grandes religions du livre que sont : Le christianisme, l’islam et le judaïsme. Par contre l’immolation a souvent été perçue comme étant la manifestation d’une haute idée, dont un acte noble. Les individus qui s’immolent, sont perçus comme des personnes qui ne sont pas très attachées au confort d’ici-bas. On s’immole généralement pour des raisons politiques. «Les personnes qui s'immolent choisissent généralement un lieu peuplé, dans le but d'avoir des témoins. Ils peuvent le faire également dans un bâtiment institutionnel qui représente leur refus de l'injustice. On met les institutions au pied du mur, on les accuse d'une profonde

injustice, d'un tort personnel subi qui ne peut trouver réparation», ajoute Smaïn Laacher .

Il existe des cas célèbres d’immolation notamment celui de l’avocat américain David Buckel. Il s’était donné la mort dans un parc de Brooklyn pour dénoncer la destruction de notre planète. Avant son acte d’autodestruction, il avait envoyé aux médias américains un message où il était écrit : << La plupart des êtres humains sur la planète respirent maintenant un air rendu insalubre par les carburants fossiles et beaucoup, en conséquence, mourront prématurément - ma mort prématurée au moyen d’un carburant fossile reflète ce que nous sommes en train de nous faire à nous-mêmes.>>. Et il ajoutait : << Avoir des buts honorables dans la vie invite à avoir des buts honorables dans la mort.>> Il avait laissé sur un banc public situé tout près de son lieu d’immolation un bout de papier où il était écrit : <<I apologize to you for the mess>>. Il demandait des excuses aux services d’hygiène à qui il donnait du travail en laissant à cet endroit son corps calciné.

Comment Sandy explique-t-elle sa réaction ? Le but de son action, dit-elle, était de faire réagir les autorités anglaises. Elle voulait dénoncer leur inertie sur la situation qui prévaut au Cameroun.

Les personnes proches du pouvoir ont de son geste, une lecture plus prosaïque et y voient davantage le symptôme d’une course à l’héroïsme au sein de la Bas. Il y aurait entre les membres de la Bas une compétition pour savoir qui posera l’acte le plus retentissant. D’autres y voient, un simulacre, une mise en scène.

Nous pouvons cogiter pour comprendre la signification de l’immolation. Nous n’irons pas jusqu’à la justifier. On peut faire à l’immolation les mêmes reproches qu’on fait au suicide. L’être humain a un devoir de solidarité à l’égard de sa famille. Notamment à l’égard de ses enfants. Or se donner la mort, c’est rompre avec ce devoir de solidarité.