CAMEROUN :: Piment garçon :: CAMEROON

Les piments n'ont pas le même goût brulant. Que vaut, le Trinidad morigad Scorpion, le piment le plus brulant du monde, devant les petits piments que l'on achète au marché Mvog-Mbi, à Yaoundé (Cameroun). Comme Le scorpion, ce piment tout beau à voir, joliment présenté sur les étals, installe lentement sa douleur et peut être fatal.

Je reconnais quand même que celui que le "Chinois" propose les vendredis sur la Rochelle est spécial. A moins que vous soyez un masochiste culinaire avéré, ne le tentez même pas.Cette variété enflamme le palet, torture l’estomac, fait pleurer et vous assure des heures, voire des jours gratuit aux toilettes… Pour dire comme mes amis ivoiriens « Piment là, c’est piment garçon". Pourtant on l’apprécie, on le mange à toutes les sauces.

Conseil d'amis, ne surtout pas le manipuler sans se laver les mains avec du savon. il est même conseillé de se brosser les dents si on a d'autres projets. Hum! Yaya, mon voisin, en a fait les frais. Il a touché au piment et est allé faire pipi aussitôt. Scandale ! Le pauvre a fini aux urgences de l’hôpital Saint Louis. Pourtant il continue de manger du piment. Jeanine faisait ses choses compliquées, direction gyneco. Car les litres d'eau n'ont rien apaisés, encore même le ventilo.

Les hommes ne disent que du bien de ce piment. Pour certains, il est un stimulant nerveux efficace, pour d’autres, l’allié incontournable pour booster la libido. Un aphrodisiaque puissant. Après avoir mangé un plat pimenté, on est plein d’énergie. Avis à ceux ou celles qui tentent les mangeurs ou mangeuses de piment !

On comprend pourquoi c’est la ruée sur le piment du Chinois. Car les adeptes du piment n’imaginent même pas un plaisir de table sans lui. Qu’on en mange ou pas, on en a déjà entendu parler. C’est dire si la réputation du piment de notre épicier a traversé les frontières. Les gens viennent de partout pour s’en procurer. Même nos cousins blancs ne s’en passent plus. Donc il faut se lever tôt pour être servi.

Affaire de piment là ça ne rigole pas deh. Celui du Chinois est tellement bon qu’il est entré dans les expressions courantes. Chez certaines wakas on va dire les vendeuses de charme, la passe est assimilée à un piment. Dans les sites de rencontres coquines, les pseudos empruntent aussi au piment : Doux piment, piment antillais, piment fort, piment rose, piment calinou, piment coquin… Ailleurs, les lieux de commerce de sexe s’appellent les pimenteries et les vendeuses de piment sont celles qui y travaillent.

Ma voisine, une Camerounaise, a voulu concurrencer le Chinois dans la vente du piment. Le vrai. Le petit fruit rouge quelle mixait avec quelques petites épices du pays et le proposait dans des petits bocaux chez elle. La pauvre regrette encore cette initiative. Sa carte de visite où il était mentionné "Vendeuse de piment" se passait sous le manteau. Entre hommes surtout. Sa page Facebook "Vendeuse de piment" a été signalée par certaines épouses jalouses. Sans compter que certains clients l’appelaient carrément pour une passe. Elle avait beau leur dire qu’elle ne vendait pas ses charmes, mais du piment. Cette affaire est devenu tellement compliquée que ma voisine, pour éviter une mauvaise réputation a renoncé à son activité. Pourtant rentable.

