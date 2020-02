CAMEROUN :: Motos-taxis : Une ligne sécurisée voit le jour :: CAMEROON

Casque, respect du code la route, transport en toute sécurité sont les maîtres-mots de la Pme porteuse du projet.

«Heetch » a vu le jour à Douala au Cameroun en octobre 2019. Cette Pme, qui a résolu de mettre sur pied une ligne de motos-taxis sécurisée, s’est fixée comme objectif de donner une image plus reluisante au « bendskin » à Douala. Un accent est ainsi mis sur le port obligatoire d’une charlotte et d’un casque, au respect des règles du Code la route et au transport en toute sécurité du passager. Dans le cadre de cette initiative, 250 chauffeurs, conducteurs de moto d’un nouveau genre, quadrillent la ville de Douala, pour rendre la mobilité de la population plus aisée.

Didier Theze, directeur des opérations de la jeune entreprise, explique : « C’est un métier qui n’est pas valorisé. Raison pour laquelle nous mettons un accent sur la rémunération de nos employés ». Il ajoute que le souhait des promoteurs est que les employés considèrent cette activité non pas comme passagère, mais comme un métier à part entière, comme une véritable activité professionnelle. Une façon comme une autre de contribuer à la croisade pour l’emploi du plus grand nombre. Le nouveau service fait la part belle au numérique. En effet, c’est à travers « Play Store », sur les Smartphones, que l’usager peut télécharger une application qui lui permettra de bénéficier des services de la Pme. Les conducteurs de moto sont eux-mêmes connectés.

L’application géo-localise la position du client, et dès qu’il valide le point de départ, elle signale la disponibilité et la présence d’un conducteur, mais calcule aussi le prix du déplacement. Le tarif est chiffré en fonction du temps du parcours entre le point de départ et l’arrivée. Précision de M. Theze : « Le calcul tient compte des embouteillages, donc il peut fluctuer en fonction de tous ces paramètres. Avant que le conducteur n’arrive à votre niveau, il sait déjà où vous vous trouvez, qui vous êtes et votre destination ». Il poursuit : « Celui-ci a le devoir de mettre une charlotte et un casque avant le début de l’expérience passager ».

A l’arrivée, le client peut faire des suggestions dans un encart réservé à cet effet, relève encore Didier Theze. Selon lui, cela permet à son équipe de faire le tri et de s’ajuster pour rendre le plus optimal possible le trajet du client. Dans les prochains jours, cette Pme envisage de se lancer dans la livraison à domicile et bien d’autres services.