La tribalisation à outrance du débat politique au Cameroun et au sein des diasporas :: CAMEROON

Malgré les discours officiels, la tribalisation à outrance du débat politique au Cameroun participe à la marginalisation de toutes les voix modérées en renvoyant chaque ressortissant camerounais, malgré ses positions objectives et républicaines dont la condamnation ferme du système répressif en vigueur dans ce pays uniquement à son origine ethnique et tribale, ramenée ici à deux grands ensembles BULU ou BAMILEKE, dans un pays qui compte au bas mot 250 tribus.

En effet pour ces ethno-fascistes et suprémacistes ethniques, quoi que vous fassiez ou disiez, vous êtes d'abord voire uniquement:

un BULU donc un partisan de Paul Biya et complice du génocide anglophone,

ou un BAMILEKE donc un partisan de Maurice Kamto et complice d'un prétendu complot de déstabilisation ourdi contre l'Etat du Cameroun incarné naturellement par le "président-fondateur" Paul Biya.

Une vision binaire exagérément manichéenne de la société Camerounaise et de ses problèmes, qui est une véritable aubaine pour le pouvoir en place. Car elle clive le moindre débat et contribue à isoler puis éliminer définitivement de la scène publique toute alternative crédible et pacifique.

En effet, la plupart des Camerounais savent que nous ne vivons pas en démocratie.

Nous sommes peut-être tous des peureux à ce sujet, mais la pire chose à faire est de placer le pays en dernier, puis de mettre notre tribu, notre parti avant le pays. Ce serait trahir la mémoire des patriotes qui se sont précisément sacrifiés pour notre indépendance. Il faut toujours rappeler à ce égard que dans l'histoire camerounaise, il y a existe un modèle de politiciens qui ont réellement fait ce qui était conforme aux principes de l’intérêt général et toujours placé le pays en premier. Ils l’ont payé de leur vie.

C’est pour cela que le tribalisme est la malédiction maléfique qui obscurcit notre jugement. Ceci en raison du fait qu’un mauvais sort ou une malédiction semble parfois la seule explication raisonnable pour laquelle tant d'entre nous qui devraient savoir mieux sont tombés sous l'emprise des charlatans ou des gourous. Le genre de politiciens qui nous font croire que des traîtres (forcément d’une autre ethnie et/ou venus de l’étranger) seraient parmi et nous ont trahi la nation avec des étrangers extraterrestres à bord de leurs soucoupes volantes pour prendre le contrôle de notre pays et nous asservir.

Ajoutez à cela leur peur de la base zélée et idolâtre de Biya et de Kamto, et vous avez un pays aussi réticent à protester comme les nobles qui ignorent la nudité de leur roi dans « L’Empereur ne portait pas de vêtements ». C'est ainsi que tout un pays devient une filiale à part entière du régime de Yaoundé.

Cette brume épaisse de crédulité et d'ignorance volontaire et belliqueuse nous tuera tous si nous ne nous ressaisissons pas.

Aussi, en tant qu'organisation de défense des droits de l'Homme qui a passé beaucoup de temps à lutter pour la démocratie et des élections libres, transparentes et équitables, puis à fustiger les politiciens corrompus pour leurs excès - et, par extension, à pointer leurs partis pour avoir acquiescé à ces excès - L'objectif ici devrait être de constituer une coalition de taille en faveur de la réduction du pouvoir de l'exécutif omnipotent.

Il ne doit pas s'agir de prétendre que le problème est d'ordre personnel, mais davantage systémique, et qu'il peut donc être résolu (uniquement) par une seule élection vertueuse.