CAMEROUN :: Christian PENDA EKOKA : « Le système électoral actuel, verrouillé et corrompu » :: CAMEROON

En répondant massivement à notre appel au boycott des élections législatives et municipales, nos compatriotes ont compris l'essence de notre message que le système électoral actuel, verrouillé et corrompu, est la principale cause de leurs misère et appauvrissement. — Christian Penda Ekoka (@EkokaPenda) February 11, 2020

Être au cœur du pouvoir et avoir le courage de le dénoncer montre à souhait qu'il ne s'agit pas pour nous d'un intérêt personnel. Le véritable enjeu de notre engagement politique concerne la libération de nos compatriotes des chaînes de leurs oppresseurs en vue de leur épanouissement. C'est enfin le sens de notre engagement à ne pas laisser aux générations futures les combats de notre temps.