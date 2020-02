CAMEROUN :: Les populations du 7ème jour et de Makepe Petit Pays, déroulent le tapis roule à Jacob Kiari :: CAMEROON

Elles sont venues en masse, mardi 04 février, réitérer leur soutien indéfectible au deuxième adjoint au Maire de la commune de Douala 5ème, candidat dans la liste conduite par Richard Mfeugouang, en course pour ces élections locales qui se tiendront dimanche prochain, au cours d’un méga meeting présidé président de la commission communale de campagne électorale pour le RDPC à Douala 5, Michel Ngapanou. C'était en présence de la quasi-totalité des membres de ladite commission, à l'instar du chargé de mission, Diefea Xavier et des autres candidats de la même liste.

Une très forte mobilisation militante au demeurant à mettre à l’actif de Monsieur Jacob Kiari, ce fils de Makepe Petit Pays qui s’est dépensée sans compter pour que cette grand’messe politique soit couronnée d’un éclatant succès. Amis d'enfance et parents ont mis en veilleuse leurs activités pour réserver un accueil chaleureux à un digne fils du terroir.

Au cours de sa prise de parole, le président de la commission communale, Michel Ngapanou, a engagé les militants et militantes, notamment les responsables en charge de l’animation de la campagne électorale ici à aller à la conquête de toutes les voix possibles, de convaincre les indécis à travers les meetings utiles et une campagne de proximité, une campagne serrée, une campagne de ralliement et de persuasion, pour un triomphe des listes du RDPC au soir du 09 février prochain.

Les populations de Makepe Petit Pays sont sorties nombreuses hier mardi, pour magnifier les réalisations de Jacob Kiari en faveur du développement social et de l'amélioration des conditions de vie des populations.

Celles-ci ont décidés de lui retourner l'ascenseur le 09 février prochain, à travers un plébiscite des deux listes Rdpc aux municipales et législatives. La commune de Douala 5ème sera Rdpc, promesse en a été faite par ces nombreux potentiels électeurs, militantes, militants et sympathisants du rassemblement démocratique du peuple camerounais.