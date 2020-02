CAMEROUN :: Législatives et municipales 2020 : La campagne électorale bat son plein en Sanaga-Maritime :: CAMEROON

Une candidate parle des comptes-rendus parlementaires et des permanences parlementaires

« Je voudrais être député pour représenter valablement les Sanaga-Marins et les Sanaga-Marines à l’Assemblée nationale.

Mes aspirations les plus profondes ont toujours été d’être une représentante du peuple. Celle qui porte ses doléances, celle qui va à la recherche des solutions ;

Avec moi comme député des tournées parlementaires pour recueillir les doléances et des préoccupations de tous ordres sont garanties ;

Avec moi comme Député, une permanence parlementaire pour toutes les populations sans distinctions d’obédience politique verra le jour à Edéa… » Telle est en substance quelques extraits de la Profession de foi de Madame Marinette Yetna épouse Mbeleg.

Les deux derniers points évoqués supra s’agissant notamment des tournées parlementaires et des cabinets parlementaires méritent qu’on s’y attarde un temps soit peu.

Marinette Yetna est en effet ballottée au sein d’un aréopage de parlementaires plus ou moins usés. Polycarpe Banlog et Rosette Ayayi n’ont pas de cabinets parlementaires. Ils n’ont fait aucune tournée parlementaire. Le fait pour Marinette Yetna de battre campagne entre autres sur ces deux points prouve à suffisance qu’elle voudrait sortir de l’ordinaire.

Marinette Yetna est en effet une femme très active sur le terrain. Son engagement politique et sa grande générosité ne sont plus à démontrer. Elle a construit des ponts, des salles de classe, sans qu’elle ne soit député. Elle a électrifié des villages, mené plusieurs campagnes d’hygiène et salubrité sans qu’elle ne soit Maire. Marinette Yetna a offert des bancs, des chaises, des machettes, des semences, des bourses scolaires avec son propre argent. Elle n’a jamais occupé une fonction lucrative.

Autrement dit elle promet de faire bon usage de l’argent des micro- projets. Il s'agit d'une enveloppe de 8.000.000 F CFA qu’on alloue aux députés chaque année et cette somme est inscrite dans la loi de finance. Marinette Yetna a juré sur l'honneur de mettre cet argent à la disposition des populations de la Sanaga-Maritime.

C’est certainement pour cette raison que les populations de la Sanaga-Maritime veulent l’élire député de la Nation le 09 février 2020. Lesdites populations croient dur comme fer que tous leurs désidératas seront rapidement rangés aux calendes grecques après l’élection de Marinette Yetna comme député de la Sanaga-Maritime.