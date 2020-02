CAMEROUN :: Municipales : La bataille de Dschang :: CAMEROON

Dans son argumentaire électoral, Etienne Sonkin du Sdf reproche à Beaudelaire Donfack du Rdpc d’usurper de ses réalisations dans la présentation de son bilan à la tête de la mairie.

Difficile de prédire aux couleurs de quel parti sera le futur conseil municipal de la commune de Dschang. Lors du lancement de la compagne, le 25 janvier dernier, Jean Pierre Fogui, le président de la commission départementale pour le Rdpc, s’est voulu rassurant. « Nous avons cette chance que l’un de nos concurrents les plus sérieux est tombé, victime de son amateurisme », a-t-il lancé. En rappel, ce parti a obtenu plus de voix dans cette circonscription que le parti au pouvoir lors la présidentielle du 7 octobre 2018. Une assurance de façade cependant, au vu des enjeux.

« Nos adversaires sont de la Menoua comme nous. Ils ont des frères et des soeurs. Même un fou a des frères, des soeurs, des amis. Donc, il ne faut minimiser personne », a souligné le Dr Fogui, ex-ministre délégué auprès du Garde des sceaux. Il a même surpris en demandant aux animateurs de la campagne du Rdpc dans la Menoua de ne pas considérer les militants du Mrc comme des ennemis. « Ce sont les nôtres. Il faut les convaincre. Dites leur que voter est un devoir. Sollicitez qu’ils vous donnent leurs voix au lieu de ne pas voter», a-t-il expliqué. Seulement, si les choses paraissent plus simples aux législatives, la situation est plus complexe aux municipales, notamment à la commune de Dschang où le Sdf avait été bouté hors par une fraude mémorable.

Le Paddec de Jean de Dieu arbitrera un match épique entre des adversaires de longue date. Chez les militants du parti de la balance, on rêve en effet de voir Etienne Sonkin revenir aux affaires, après son passage fort apprécié de 1996 – 2007. A cette époque, il avait donné deux véhicules d’intervention à la police, ce qui avait permis de juguler le banditisme et la criminalité qui compliquaient la vie aux étudiants. Il a négocié le jumelage avec la ville de Nantes et créé l’Office du tourisme de la ville. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Il avait construit, à hauteur de 70 millions F.Cfa, 15 points d’eau, construit la tribune de la place des fêtes de Dschang et, surtout, un immeuble pour abriter la bibliothèque et la recette municipale. Avant l’ouverture de la campagne, il sommait Beaudelaire Donfack, le maire sortant issu du Rdpc, d’expliquer comment il s’appropriait la paternité de cette dernière réalisation. Dans une communication pré-électorale, ce dernier à qui il est reproché d’avoir voulu organiser une braderie du patrimoine communal, citait des réalisations contestées.

La commune de Dschang, autrefois réduite au centre urbain, a été reconfigurée avec la disparition de l’ancienne commune rurale, la création de la commune de Fongo Tongo et l’intégration de certains groupements. A l’analyse, l’ouverture aux campagnes avait pour but de compliquer la vie à l’opposition car, le vote des étudiants était peu sûr. Or celui des villageois est généralement conservateur.