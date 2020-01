CAMEROUN :: Obala: Fouille des sacs des élèves par les policiers et découverte des couteaux et des poignards :: CAMEROON

Des policiers ont procédé ce jeudi, 16 janvier 2020, à une fouille inopinée des sacs des élèves du lycée bilingue d'Obala dans le département de la Lekie ( région du Centre Cameroun).

L'opération des policiers a été commandée par la tentative d'assassinat hier, d'un élève, par son camarade. En effet, des élèves délinquants de cet établissement public d'enseignement secondaire général se sont retrouvés derrière le lycée hier, afin de jouer aux cartes.

Selon des témoins, il s'est alors suivi des heurts entre deux camardes dont l'un est allé prendre une machette pour tuer son vis-à-vis. Ce dernier afin d'éviter de se voir tuer, a juste eu le temps de se protéger la tête avec la main qu'il a presque vu coupée, ainsi que quelques phalanges.

Fort de cela, l'on rapporte que le sous-préfet d'Obala a ordonné aux forces de sécurité, de procéder à une fouille inopinée des élèves, et de leurs sacs. Ce qui a été fait. Couteaux, poignards, chanvre et autres objets dangereux, ont été découverts par les policiers, et les contrevenants conduits au commissariat pour procédure d'usage.

Camer.be vous propose de regarder la vidéo de cette fouille inopinée des policiers au lycée bilingue d'Obala.