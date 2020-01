CAMEROUN :: Dernière minute: Décès ce jour de Me Sylvain SOUOP :: CAMEROON

La rédaction de camer.be a été informé ce jour du décès de Me SOUOP avocat au barreau du Cameroun et acteur politique.

"Nous confirmons avec la plus grande des consternations le décès de Me Sylvain SOUOP.

Aux dernières nouvelles en provenance du personnel soignant, il était prévu une opération sur son bras droit fracturé. Il apparaît que l'opération aurait été compromise et annulée du fait d'une réaction ou alors un défaut de réaction en relation avec l'anesthésie".





Il faudra souligner que Me Souop Sylvain, le coordonnateur du collectif des avocats assurant la défense de Maurice Kamto et Cie et Me Temate, membre dudit collectif, ont été victimes d’un accident dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 janvier 2020 à l’entrée de la ville de Bafoussam en provenance de Dschang, dans la région de l’Ouest.

Me Sylvain Souop, s’en est sorti avec une fracture du bras droit. Selon le porte-parole du leader du MRC, les victimes ont été transportés à l’Hôpital Régional de Bafoussam et évacué par la suite à Yaoundé par ambulance.

Nous y reviendrons