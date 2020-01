CAMEROUN :: Un camion se renverse sur la route et les populations volent tout le ciment en 5 minutes :: CAMEROON

Hier lundi 13 janvier 2020, un camion semi remorque a fait un accident de circulation sur la route qui relie Yaoundé ( capitale politique) et Douala ( capitale économique).

La scène s'est produite au village Ndoupè, département du Nyong et Kellé ( région du Centre Cameroun), à une centaine de kilomètres de Yaoundé.



Le camion plateau appartient à la cimenterie du richissime homme d'affaires nigérian, Ali Dangote. La cimenterie de l'homme le plus riche d'Afrique et un des plus riches de la planète, est à Douala d'où est parti le camion plateau qui allait livrer une importante quantité de ciment à Yaoundé.

Des sources renseignent que le camion semi remorque a été victime de l'éclatement d'une roue avant. Cette défaillance a entraîné la sortie de route du gros porteur, lequel s'est alors renversé.

Une aubaine pour les riverains qui en ont profité pour vider le camion plateau de toutes ses nombreuses tonnes de ciment qu'il transportait. En cinq minutes, tout le ciment de la semi remorque a été volé. Le gros et lourd véhicule était devenu vide comme s'il n'eût rien transporté quelques minutes avant.