CAMEROUN :: Recrutement spécial dans les universités : Les recalés suspendent la grève au Minesup :: CAMEROON

Le ministre de l’Enseignement supérieur est allé hier sur le site de la manifestation pour annoncer les mesures prises afin de satisfaire les doléances formulées par les recalés.

Un happy end au ministère de l’Enseignement supérieur ce 9 janvier 2020, pour plus de 100 enseignants titulaires des doctorats ou Phd dans les huit universités d’Etat du Cameroun. Les enseignants ont décidé de mettre fin au débrayage entamé depuis le 14 décembre 2019. L’objectif de ce mouvement d’humeur qui a duré un peu plus de trois semaines était d’exiger une liste additive suite à la publication d’un communiqué du secrétaire général des services du premier ministre, concernant les enseignants retenus dans le cadre du recrutement spécial de 1000 enseignants pour l’année 2019 dans les universités d’Etat.

Cette décision de quitter l’esplanade du ministère de l’Enseignement supérieur, où les manifestants passaient les journées et nuits a été prise hier sur le site de la manifestation. C’était en présence de Jacques Fame Ndongo, ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur. Ce dernier est allé rencontrer les grévistes pour leur exprimer le soutien du gouvernement dans le cadre des revendications formulées. Selon le docteur Brigitte Lekane Mvomo, porte-parole des enseignants recalés, les grévistes ont commencé juste après l’annonce de la suspension de leur mouvement à rejoindre leurs différentes villes pour reprendre le service dès la semaine prochaine.

Leurs effets personnels qui sont restés en plein air pendant les jours et nuits durant les trois semaines de la grève ont été rangés depuis hier. La mise en place d’une vague de recrutement dans le cadre des remplacements numériques dans les huit universités d’Etat est l’une des mesures mises en place par le gouvernement pour répondre aux doléances des grévistes. « Le ministre nous a fait les promesses qu’il va discuter avec les recteurs pour voir comment on doit recruter une bonne partie d’enseignants parmi nous. Dans le cadre de la deuxième vague du recrutement spécial de 500 enseignants pour l’année 2020, il nous a été demandé de postuler dès ce mois de janvier», explique un gréviste. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Le ministre de l’Enseignement supérieur qui s’adressait hier aux grévistes a reconnu quelques erreurs dans la publication de la liste qui a motivé la grève des enseignants recalés : « J’ai demandé aux recteurs des universités de corriger ces erreurs dans l’urgence parce que le chef de l’Etat nous demande l’excellence académique, la rigueur méthodologie et l’objectivité scientifique », a déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur.

Après cette rencontre à l’esplanade du ministère de l’Enseignement supérieur les enseignants recalés se sont retrouvés dans la salle des conférences avec les responsables du ministère pour une séance de travail sur leurs préoccupations formulées. En rappel, c’est depuis le 14 décembre 2019 que les docteurs recalés ont lancé une grève au ministère de l’Enseignement supérieur. Ils sont allés dénoncer quelques irrégularités qui, selon eux, ont émaillé le processus de publication de la liste de 1237 enseignants titulaires de doctorat ou de Phd pour le compte de la première vague de recrutement de 2000 enseignants titulaires de doctorat ou Phd. Ils dénonçaient entre autre, le recrutement des titulaires des masters à la place des docteurs. Le collectif dénonçait aussi le fait que certaines personnes qui n’avaient pas postulé se sont retrouvées dans la liste des enseignants recrutés et la présence de certains doublons. Du côté du ministère de l’Enseignement supérieur, ce recrutement spécial ordonné par le chef de l’Etat a pour objectif de donner de l’emploi aux jeunes enseignants des universités encore sans statut. L’autre objectif est de privilégier la méritocratie dans les universités du Cameroun.