AFRIQUE :: Programme TEF-PNUD de la Fondation Tony Elumelu : 2 100 Entrepreneurs retenus, 248 Camerounais :: AFRICA

La Fondation Tony Elumelu annonce la liste finale des 2 100 entrepreneurs africains retenus pour la première édition du Programme d’Entrepreneuriat TEF-PNUD avec 248 Camerounais sélectionnés.

La Fondation Tony Elumelu (TEF) – l’organisation philanthropique dirigée par le secteur privé et axée sur l’autonomisation des entrepreneurs africains - a annoncé une liste finale de 2 100 entrepreneurs qui bénéficieront de la première édition du Programme d’Entrepreneuriat TEF-PNUD. Le programme cible les propriétaires de petites entreprises dans les communautés rurales des 7 pays sahéliens d’Afrique - Nigéria, Niger, Tchad, Mauritanie, Burkina Faso, Mali et Cameroun.

248 Camerounais vont bénéficier du financement pour leur diffèrent projets. Les bénéficiaires retenus ont participé à une formation commerciale intensive dispensée en ligne et dans certaines communautés de chaque pays au cours du programme. Ces jeunes entrepreneurs africains sélectionnés s’ajouteront au réseau d’anciens lauréats du programme d’entrepreneuriat phare de la Fondation Tony Elumelu et recevront chacun un capital de démarrage de 1 500 à 5 000 dollars, selon la taille de leur initiative commerciale.

Le Programme d’Entrepreneuriat TEF-PNUD est un partenariat entre la Fondation Tony Elumelu (TEF) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) visant à autonomiser 100 000 entrepreneurs sur 10 ans à travers l’Afrique. Cette mission - autonomiser économiquement les jeunes entrepreneurs africains, créer des millions d’emplois, générer des milliards de dollars de revenus en Afrique et briser le cycle de la pauvreté sur le continent – s’aligne sur l’objectif de la Fondation Tony Elumelu. Le processus de sélection du Programme d’Entrepreneuriat TEF-PNUD, qui a commencé par un appel à candidatures en juillet 2019, s’est terminé par un concours de pitch dans diverses communautés dans les 7 pays, sous l’initiative de United Bank for Africa, tandis que le processus de sélection a été coordonné par Deloitte.

S’exprimant lors de l’annonce, Ahunna Eziakonwa, Directrice Régionale du PNUD pour l’Afrique, a déclaré: “L'emploi des jeunes et l’autonomisation économique sont essentiels pour la transformation socio-économique du Sahel. Lenombre des candidats, 81 000 pour le Programme d’Entrepreneuriat TEF-PNUD, montre qu’il est urgent de l’étendre. La régénération du Sahel est une priorité essentielle pour le PNUD. Nous continuerons de donner la priorité aux initiatives qui éliminent les obstacles à la réalisation du plein potentiel du Sahel - et qui rapprocheront de nous l’espoir d’une vie productive pour la jeunesse africaine”. Ifeyinwa Ugochukwu, Directrice Générale de la Fondation Tony Elumelu, a déclaré: “Créer des opportunités et donner aux jeunes Africains l’espoir d’un avenir meilleur réduira la pauvreté, l’extrémisme et l’émigration illégale en Afrique. C’est pourquoi, à la Fondation Tony Elumelu, nous forgeons des partenariats permettant de toucher plus de jeunes et d’étendre notre impact pour convertir le tragique destin démographique imminent en un boom économique sur le continent”.

La Fondation Tony Elumelu commencera à accepter les candidatures pour son programme d’entrepreneuriat phare à partir du 1erjanvier 2020.

À propos de TEF

LeProgramme d’Entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu est un engagement de 100 millions de dollars de la Fondation Tony Elumelu pour soutenir le développement de l’entreprenariat en Afrique. Au-delà de son engagement annuel qu’elle finance directement, la Fondation a commencé à s’associer avec des organisations de développement mondiales et des gouvernements pour étendre son approche robuste et éprouvée, dans le but de créer la prospérité économique et de briser le cycle de la pauvreté sur le continent. Pour plus d’informations, visitez: www.tonyelumelufoundation.org

À propos du PNUD

Le PNUD travaille en partenariat avec des personnes à tous les niveaux de la société pour aider à bâtir des nations capables de résister aux crises, à stimuler et à soutenir le type de croissance qui améliore la qualité de vie de chacun. Sur le terrain dans 170 pays et territoires, nous offrons une perspective mondiale et un aperçu local pour aider à autonomiser des vies et à bâtir des nations résilientes. Pour plus d’informations sur le PNUD en Afrique, veuillez visiter : www.africa.undp.org.

