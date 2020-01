NIGÉRIA :: Buhari met fin au débat sur un éventuel 3ème mandat :: NIGERIA

Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a déclaré qu'il va se retirer du pouvoir à la fin de son deuxième mandat en 2023.

Dans un message du Nouvel An, M. Buhari a déclaré qu'il ne tenterait pas de faire plus que ce que la constitution nigériane lui permet.

Le président s'est dit déterminé à contribuer au renforcement du processus électoral tant au Nigéria que dans la région.Il a indiqué comme principales préoccupations la sécurité de la nation et celle des Nigérians.

Qui est Muhammadu Buhari

Muhammadu Buhari dirige le Nigéria depuis mai 2015.

Général de l'armée, il avait dirigé son pays de décembre 1983, à la suite d'un coup d'État, à août 1985.

Il a été candidat malheureux aux élections présidentielles de 2003, 2007 et 2011.

En 2015, il est élu à la présidence face au président sortant, Goodluck Jonathan.Il est réélu en 2019.

Selon un correspondant de la BBC, les spéculations sur le fait que M. Buhari prévoyait de rester au pouvoir ont été nombreuses ces derniers jours.

Dans la sous-région ouest africaine, plusieurs présidents sont dans le même cas de figure mais beaucoup d'entres eux n'ont pas été clairs sur leurs intentions relatives au troisième mandat.