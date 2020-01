CAMEROUN :: Bienvenue en 2020 ! Les vœux de la rédaction de Camer.be :: CAMEROON

L’année 2019 est depuis quelques heures derrière nous et l’on peut dire qu’elle fut riche en événements.

L’arrivée d’une nouvelle année marque l’occasion de faire le point sur celle qui se termine et voir comment les 12 prochains mois peuvent nous permettre de contribuer au changement des choses et rendre le Cameroun et l'Afrique meilleurs

À l’échelle de camer.be, de nombreux projets ont vu le jour et l’année 2020 s’annonce tout aussi trépidante pour votre média.

Camer.be 2019, ce sont :

78322 articles publiés par notre merveilleuse équipe de rédacteurs, notre réseau de contributeurs et les partenaires...

De nombreux événements couverts par nos reporters,contributeurs

Des centaines d’entretiens avec des personnalités de la société civile et décideurs, toute chapelle politique

Des centaines de cas pratiques en droit, notre rubrique hebdomadaire qui répond aux questions juridiques de nos lecteurs, dirigée par Dr Atangana Eteme Emeran ;

Quelques conseils en matière de santé, rubrique pilotée par le Dr Bertin Foading;

De multiples chroniques épicées de Hugues Seumo

Des analyses de l'actualité sportive de Hermann G'nowa

Des insolites puisées dans les coins les plus obscurs du 237 par Yolande Tankeu alias Tata Yo

Des chroniques culturelles de Hilaire Sopie des éditions Sopieprod

Des coups de gueule artistiques de Parfait Valère Mbeg

Des clins d'oeil de la société et faits divers de Florence Tsague et Jean Marc Behalal

Des vidéos maisons entretenues par Hilaire Sopie, Parfait Valère Mbeg, Jean Pierre Bouneck, Coco, publiées sur notre chaîne YouTube

Une équipe plurielle et dense au Cameroun diligentée par Bernard Batana, assistée de Alain Ndanga, Guy Modeste Dzudie, Alex Koko, Olivier Berhuse, Leandre Ndzié, Darren Lambo Ebelle

L’équipe complète de Camer.be respire "camerbement" depuis plusieurs années déjà, grâce à vous.

Cette expérimentation unique qu’est l'aventure camer.be nous a déjà mené bien plus loin que ce que nous aurions pu imaginer. Conçue par un ingénieur en informatique resté très discret, menée par l’ordre spontané, elle ravive l’espoir de voir émerger des sociétés plus libres et des modes de gouvernance plus respectueux des droits inaliénables de l’individu.

Cette passion nous anime et nous la partageons avec vous depuis quinze années désormais. Nous tenons à vous remercier, chères lectrices, chers lecteurs, pour votre assiduité, votre bienveillance et votre enthousiasme.

Nous remercions également tous nos partenaires, grâce à qui notre média peut vivre en toute indépendance, sans faire partie de la presse subventionnée.

À tous nos lecteurs et annonceurs, l’équipe de Camer.be vous souhaite une excellente année 2020 ! Que la santé, le bonheur, la prospérité soient votre quotidien en 2020. Surtout, merci de nous suivre quotidiennement.