CAMEROUN :: Lutte contre l’insalubrité : Les villes plus propres pour les fêtes :: CAMEROON

Hysacam vient de renforcer son dispositif pour assurer une bonne qualité de service dans les 17 villes qu’elle couvre.

En cette période de fêtes de fin d’année, l’entreprise d’Hygiène et salubrité du Cameroun, (Hysacam), s’engage à assurer la propreté dans les 17 villes du pays où l’entreprise est implantée. C’est le principal défi qu’a fixé le top management de l’entreprise de collecte et de ramassage des ordures ménagères. Dans certains quartiers de Yaoundé les populations expriment déjà leur satisfaction de voir que l’entreprise se déploie au quotidien pour récupérer les déchets pleins dans les bacs à ordures. En dehors du centre-ville où l’on observe une satisfaction, l’on peut citer les quartiers Madagascar, Nkomkana, Cité Verte et Melen qui affichent désormais un beau visage. Ce constat a été fait ce 18 décembre 2019, lors d’un tour de ville effectué par les responsables de la société Hysacam.

Pour maintenir la salubrité à Yaoundé et les autres villes du pays, plusieurs mesures ont été prises par l’entreprise ces derniers mois. Une centaine d’agent temporaire pour renforcer les effectifs ont été recrutés. La collecte de nuit a été renforcée. Les opérations de balayage, de piquage et d’enlèvement ont été intensifiées. En plus de cela, l’entreprise s’est dotée depuis quelques mois de 102 nouveaux camions. Le balayage manuel et mécanique au niveau du centre-ville a également été renforcé. Grâce à ce déploiement l’entreprise Hysacam parvient à collecter 1300 tonnes de déchets par jour dans la ville de Yaoundé.

Malgré ces mesures prises par l’entreprise, d’autres quartiers de la ville baignent toujours dans l’insalubrité. Pourtant dans ces quartiers les agents d’Hysacam procèdent au ramassage des ordures chaque jour. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). C’est le cas au niveau du marché Acacias à Biyemassi, les marchés Mfoundi et plusieurs autres artères où les ordures ménagères jonchent le sol. Cette situation s’explique selon Hysacam, par l’incivisme des populations : « Les gens refusent de jeter les ordures dans les bacs et préfèrent les déverser au sol. Cela donne l’impression que la ville est toujours sale. Nous avons également le fait que les bacs à ordures subissent le phénomène de vandalisme dans plusieurs quartiers de la ville. Ces bacs à ordures ont été réduits en ferraille cela fait que dans certains endroits les populations sont obligées de jeter les déchets à même le sol », explique Garba Ahmadou, le directeur de la communication d’Hysacam.

Autre difficulté qui peut perturbe les activités d’Hysacam sur le terrain ces périodes de fêtes, c’est le retard au niveau du paiement de la subvention de l’entreprise liée à ces différentes prestation. Sur une subvention de 30 milliards F.Cfa par an, Hysacam n’a perçu qu’en cette année 2019 qui tire vers sa fin une somme de 15 milliards comme subvention. L’entreprise attend toujours le paiement d’une dette de 15 milliards auprès de l’Etat et les différents partenaires que sont les communes. Cette situation liée au retard du paiement des prestations créé des frustrations auprès du personnel. Parfois l’entreprise ne dispose pas assez de moyens pour fournir les véhicules en carburant.