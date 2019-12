AFRIQUE :: Francophonie : Le Tunisien Slim Khalbous remplace Jean -Paul de Gaudemar comme recteur de l’AUF :: AFRICA

Depuis le 08 décembre 2019, le Prof. Slim Khalbous est le nouveau recteur de l’Agence universitaire de la francophonie (Auf).

Après quatre ans comme recteur de l’Auf, le Français Jean-Paul de Gaudemar a cédé son fauteuil au Tunisien Slim Khalbous. Professeur des universités en sciences de Gestion et ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Tunisie (août 2016 - décembre 2019), le Prof. Slim Khalbous est depuis le 08 décembre dernier, recteur de l’Agence universitaire de la francophonie (Auf). Cet Africain du Maghreb a été élu par le conseil d’administration de l’Auf, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Slim Khalbous assurera la direction générale exécutive de l’Agence.

Titulaire d’un Doctorat en Sciences de Gestion, d’un DEA en Gestion d’entreprise de l’Université de Toulouse (France) et d’un DEA en Sciences politiques de l’Institut d’études politiques de Toulouse, Slim Khalbous totalise 24 ans comme enseignant des Universités. En 1995, il débute dans les universités tunisiennes et en tant que professeur invité dans plusieurs universités de France, du Maroc et du Liban. Le nouveau patron de l’Auf a été directeur général-doyen élu de HEC Tunis-Université de Carthage de 2011 à 2016. Cinq mois durant, en 2018, il a dirigé en parallèle et par intérim, le ministère tunisien de l’Éducation.

Membre actif dans plusieurs Associations scientifiques et de la société civile, M. Khalbous est aussi entrepreneur, fondateur de deux entreprises dans le domaine du développement stratégique, des études de marché, de la communication et des TIC. Slim Khalbous préside donc aux destinées de l’Auf depuis le 08 décembre dernier, en remplacement Jean-Paul de Gaudemar, un professeur agrégé de Sciences économiques, au perchoir de l’Auf, de 2015 à 2019.

« Je tiens à rendre hommage à mon collègue Jean-Paul qui a parfaitement incarné l’esprit de l’Agence durant son mandat. Grâce à lui et son équipe, l’Auf a maintenu son attractivité en se rapprochant des 1 000 membres en 2019. L’Agence a également adopté et commencé la mise en œuvre d’une stratégie ambitieuse 2017-2021 pour le développement de la francophonie universitaire », a confessé Slim Khalbous lors de la cérémonie de passation de service entre les deux recteurs, au cours d’une cérémonie organisée par le président de l’Auf, Sorin Mihai Cîmpeanu, à l’Université de Montréal (Canada), laquelle héberge le siège de l’Agence depuis sa création.

Pour ce qui le concerne, Slim Khalbous entend « poursuivre (...) la mise en place de cette stratégie et élaborer celle de la période 2021-2024 ». Le Tunisien compte « développer davantage encore les thèmes transversaux de prédilection de l’Agence et de la francophonie en général, à savoir la numérisation, la modernisation des systèmes éducatifs, l’employabilité, l’innovation et l’esprit entrepreneurial ». Le nouveau recteur se donne aussi pour défi, de « mettre l’Auf au service de l’attractivité de la francophonie universitaire, scientifique et professionnelle auprès de la jeunesse mondiale ».

Bon vent au nouveau recteur de l’Auf, le Prof. Slim Khalbous.