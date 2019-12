CAMEROUN :: Divorce après le mariage à l’église :: CAMEROON

Des Sms de l’amant, instruisant la mariée de ne pas consommer l’union, à l’origine de la séparation.

Ce lundi 16 décembre, David M., 31 ans, ingénieur d’origine camerounaise vivant en France, va annuler son mariage avec Madeleine O., 24 ans, étudiante en « Transport et Logistique», vivant en famille à la Cité des palmiers, plus précisément au lieu dit « Carrefour Veuve ». La décision a été prise par David samedi, lors de la nuit de noces. Ou de ce qui en a tenu lieu. Parce qu’elle a été, pour le mari du moins, totalement inattendue. Mais, à en croire une source familiale côté époux, il faut remonter à l’année dernière pour camper entièrement l’affaire.

En 2018 donc, David est venu au Cameroun afin d’épouser Madeleine au civil. Le mariage a eu lieu et le mari est reparti pour la France. Le programme prévoyait l’union religieuse cette année, et le départ du couple pour l’Hexagone. Le mariage religieux s’est déroulé vendredi dans une église au quartier Logbaba (Douala III). La soirée dansante était programmée le lendemain, à savoir samedi, dans un hôtel à Bessengue. Ombre à ce beau tableau, Christian B., 28 ans, amant de Madeleine. Déjà présent lors des cérémonies du mariage civil, le jeune homme était aussi de la partie ce week-end. Et très actif côté messages, comme le mari le découvrira. Au moment du tour d’honneur par exemple, Christian écrit : « Qu’il ne te serre pas n’importe comment ».

Puis: « Il ne doit pas t’embrasser n’importe comment». Et quand l’assistance passe à table, cet autre Sms de Christian à Madeleine : « Bon appétit, chérie». Plus tard, ce message au contenu clair : « Ne lui donne rien ce soir ! ». Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Enfin seul avec son épouse dans la chambre d’hôtel, David veut consommer le mariage. Refus. Insistance du marié. Persistance du refus. Madeleine se dit fatiguée, et finit par enfiler un collant puis s’endort… David, pour des raisons évidentes, a du mal à trouver le sommeil.

Après un moment d’ennui, il prend le téléphone de sa femme endormie et boum ! Il tombe sur les messages du jour, sur d’autres, et même sur des photos que nous ne pouvons décrire ici. David se transfère tous ces éléments, puis les fait suivre à son avocat à Paris. On ignore comment la nuit de noces s’est terminée, mais dès dimanche matin, David a confirmé à ses proches sa volonté de tout annuler.