CAMEROUN :: Paul Biya, un cruel manipulateur désormais manipulé par les siens :: CAMEROON

Depuis la diffusion au cours de la semaine de certaines images privées par la Présidence de la République du Cameroun, je ne cesse de me demander ce qui tient véritablement Paul Biya en otage aujourd’hui? Est-ce encore, comme on le pense généralement, son addiction au pouvoir éternel, ou la jouissance quasi carnassière de celui-ci par ses proches parents et beaux parents???

Vraisemblablement un peu des deux.

En effet comment rester insensible devant des images de plus en plus insoutenables, notamment pour la dignité de sa personne. Car, quelque soit le bout par lequel on regarde les dernières, elles inspirent davantage la pitié et témoignent de la triste réalité d’un tyran plus tout à fait maître de lui au crépuscule de sa vie. Pire il semble devenu l’objet de tous les manipulations et caprices d’un entourage décidé lui – à travers son ombre – à démontrer sa totale mainmise sur le pouvoir au Cameroun.

Voilà le vrai message véhiculé en filigrane par cette communication officielle portant sur la célébration de l’anniversaire de « Son Excellence Mme la Présidente du Cameroun », Chantal Biya.

Il ne sert strictement à rien, comme je le vois se multiplier dans les forums camerounais, de tourner en ridicule un vieil homme victime d’une forme particulière de maltraitance pouvoiriste. Car, du fait même de son âge très avancé (87 ans) puis d’une santé visiblement défaillante, l’associer à de telles grossières et grotesques mises en scène relève de la monstruosité et de la cruauté. Celles-là même dont il a particulièrement fait usage contre ses plus fidèles serviteurs au cours de ses 37 années de pouvoir.

Tout de même drôle de retournement, surtout de son vivant!