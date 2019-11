CAMEROUN :: Exclusif : Le SDf n’ira pas aux élections du 09 février 2020 :: CAMEROON

Joshua Osih a annoncé vendredi que le Social Democratic Front (SDF) ne prendra pas part aux élections législatives et municipales convoquées pour le 9 février 2020. « Le fait de déposer les listes ne veux pas dire que le 9 février nous serons au rendez-vous » a lancé le député par ailleurs vice-président du SDF.

Bain de sang

Le parti de Ni John Fru Ndi dit ne pas assurer sa participation, à ce double scrutin avant la fin de la crise dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. A cet effet,l’ancien candidat aux présidentiels de 2018 avise : « Ce que nous demandons au gouvernement et rappelons au peuple camerounais, c’est que la seule personne qui a la responsabilité d’arrêter la guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, c’est le président Biya lui-même. Et ce que nous espérons du fond de notre cœur, c’est qu’il le fera avant ce 9 février. Et s’il ne le fait pas, nous serons dans l’impossibilité de participer à cette élection, parce que nous ne voulons pas que cet exercice se transforme dans un bain de sang ».

Report des élections

Le Social Democratic Front (SDF) interpelle le président camerounais quant à son calendrier électoral : « Nous lui [Paul Biya, ndrl] conseillons sincèrement d’envisager un report de ces élections pour permettre de revenir dans le processus de paix qui a été suspendu par la convocation du corps électoral ; processus qui, je peux le dire, a commencé, et dont le premier pas a été le grand dialogue national. »

La sortie du SDF intervient quelques jours après celle du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) de l'opposant Maurice Kamto. Le 25 novembre dernier, le MRC avait surpris le landerneau politique en appelant au boycott du double scrutin du 9 février 2019.