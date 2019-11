L’UE va financer à hauteur de 10 milliards de FCFA l’électrification rurale au Cameroun :: CAMEROON

Le gouvernement camerounais, à travers le ministère de l’Économie, a signé le 26 novembre 2019 dans la capitale du pays, un accord de financement d’un montant de 16,15 millions d’euros (un peu plus de 10 milliards de FCFA), avec l’Union européenne.

Ces fonds, a-t-on appris, serviront à financer partiellement le Projet d’électrification rurale et d’accès à l’énergie au Cameroun (Perace). Ce projet est exécuté dans six régions du Cameroun, à savoir l’Extrême-Nord, l’Adamaoua, le Nord, l’Est, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest.

Co-financé par la Banque européenne d’investissement et la Banque mondiale, le Perace est la première phase du Plan directeur d’électrification rurale élaboré par le gouvernement camerounais au cours de l’année 2016.