L'armée iranienne annonce augmenter la portée de ses missiles au-delà de 2000 km. Berlin, Paris et Rome seraient dans le viseur. Analyse d'un basculement stratégique.

Le porte-parole de l'armée iranienne, Mohammad Akramnia, a annoncé que Téhéran travaille à augmenter la portée et la vitesse de ses missiles, abandonnant le plafond auto-imposé de 2000 kilomètres.

Le 4 octobre 2026, le porte-parole de l'armée iranienne, Mohammad Akramnia, a annoncé que Téhéran travaille à augmenter la portée et la vitesse de ses missiles. Le plafond auto-imposé de 2000 kilomètres, respecté pendant des années, est abandonné. Motif invoqué : "l'ennemi" s'est éloigné. Berlin, Paris et Rome seraient désormais à portée. Voici ce que cela signifie.

Téhéran brise le tabou : la fin du plafond des 2000 km

L'annonce a été faite le dimanche 4 octobre 2026. Mohammad Akramnia, porte-parole de l'armée iranienne, a accordé un entretien à l'agence Fars News, affiliée aux Gardiens de la Révolution. Sa déclaration est sans ambiguïté. "Dans cette guerre, nous sommes arrivés à la conclusion que nous devons absolument augmenter la portée de nos missiles, et nous nous sommes maintenant engagés dans cette voie", a-t-il déclaré .

Le motif invoqué est stratégique. Selon Akramnia, "l'ennemi" a déployé ses forces plus loin des côtes iraniennes, jusqu'à 1000 kilomètres. Les missiles actuels, d'une portée de 2000 kilomètres, ne suffisent plus.

Téhéran abandonne donc le plafond auto-imposé de 2000 kilomètres, respecté depuis des années. Cette limite avait été fixée par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, non pas pour des raisons techniques, mais pour éviter que l'Iran ne soit perçu comme une menace internationale .

Ce que l'Iran possède déjà

L'Iran dispose d'un arsenal balistique parmi les plus développés du Moyen-Orient. Selon les données officielles iraniennes, certains missiles, comme le Sejjil et les versions avancées du Shahab-3, ont une portée allant jusqu'à 2000 kilomètres .

Le Khorramshahr, missile balistique à propergol liquide, aurait une portée rapportée de 2000 à 3000 kilomètres . Le Khorramshahr-4, présenté en février 2026, peut emporter une charge utile de 1500 kilogrammes avec une précision d'environ 30 mètres. Sa vitesse dépasse Mach 16 hors de l'atmosphère .

Le Haj Qasem, missile balistique à propergol solide, a une portée d'environ 1400 kilomètres. Le Rezvan, présenté en mars 2026, atteint 1350 kilomètres .

Ces missiles sont conçus pour atteindre Israël et les bases militaires américaines dans la région. Ils pourraient désormais viser des cibles plus lointaines.

L'attaque de Diego Garcia : le signal

Le 20 mars 2026, l'Iran a lancé deux missiles balistiques vers la base militaire américano-britannique de Diego Garcia, dans l'océan Indien. La distance : près de 4000 kilomètres .

L'attaque n'a pas atteint sa cible. L'un des missiles a été intercepté par les États-Unis, l'autre a échoué en vol . Mais l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) a qualifié cette tentative de "frappe iranienne la plus lointaine jamais tentée" .

Téhéran a nié avoir visé Diego Garcia, qualifiant l'opération de "false flag" . Mais les analystes ont relevé que l'attaque, si elle était confirmée, démontrerait une capacité de frappe bien au-delà des 2000 kilomètres officiellement revendiqués.

L'Europe dans le viseur

L'annonce d'Akramnia a immédiatement suscité des réactions internationales. Le chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, a déclaré que les missiles iraniens "ne sont pas destinés à frapper Israël. Leur portée atteint les capitales européennes Berlin, Paris et Rome sont toutes à portée de menace directe" .

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a reconnu que l'Alliance atlantique évaluait la menace. "Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'ils sont très proches d'avoir cette capacité", a-t-il déclaré .

Le gouvernement britannique a minimisé la menace. Un ministre a affirmé qu'il n'existait "aucune évaluation spécifique" selon laquelle l'Iran chercherait à viser l'Europe . Mais les experts sont moins catégoriques.

Comment l'Iran a pu franchir le seuil

Pour les spécialistes, le franchissement du plafond des 2000 kilomètres n'est pas une surprise. Le Dr Markus Schiller, chercheur associé senior au SIPRI, explique que "le Khorramshahr pourrait avoir une portée bien plus longue avec une ogive plus légère" .

Le principe est simple : plus la charge utile est légère, plus le missile va loin. Un Khorramshahr-4, conçu pour porter 1500 kilogrammes, pourrait atteindre 3000 ou 4000 kilomètres avec une charge réduite .

L'Iran a également développé des technologies spatiales qui pourraient être détournées à des fins militaires. Le lanceur Simorgh, conçu pour placer des satellites en orbite basse, pourrait être utilisé comme missile balistique improvisé . Les renseignements américains estiment que de nombreux composants du Simorgh pourraient être réaffectés au développement de missiles à longue portée.

Le Zuljanah, un lanceur à propergol solide testé depuis 2021, suggère que l'Iran pourrait augmenter la portée de ses missiles .

Les sanctions n'ont pas suffi

Les États-Unis ont multiplié les sanctions contre le programme balistique iranien. Le 30 septembre 2026, le département d'État a sanctionné huit entités et cinq individus liés à la prolifération des armes iraniennes . Depuis septembre 2025, des dizaines de sanctions ont ciblé les réseaux d'approvisionnement de l'Iran .

Ces mesures n'ont pas empêché Téhéran de poursuivre son programme. Selon des évaluations du renseignement américain, l'Iran conserverait environ 70 % de son stock de missiles d'avant-guerre et 70 % de ses lanceurs mobiles .

Le programme spatial iranien, officiellement civil, fournit des technologies à double usage. Les États-Unis ont offert une récompense pouvant aller jusqu'à 15 millions de dollars pour toute information permettant de démanteler les mécanismes financiers des Gardiens de la Révolution .

La guerre de 2026 : un tournant

L'annonce d'Akramnia intervient dans un contexte de conflit ouvert. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes conjointes contre l'Iran . Téhéran a riposté par des vagues de missiles et de drones visant Israël et les bases américaines dans la région.

Un cessez-le-feu a été conclu le 8 avril 2026. Un protocole d'accord a été signé le 18 juin 2026, prévoyant des négociations dans les 60 jours . Ces négociations ont échoué. Les tensions sont remontées.

L'Iran a renforcé son emprise sur le détroit d'Ormuz. Des attaques occasionnelles contre des pétroliers ont été signalées .

Ce qui attend la région

L'annonce d'Akramnia change la donne stratégique au Moyen-Orient. Israël, qui se considérait comme la principale cible des missiles iraniens, voit désormais l'Europe entrer dans l'équation.

Pour les Européens, la menace est nouvelle. Berlin, Paris et Rome sont à portée. Les systèmes de défense antimissile européens, conçus pour faire face à des menaces limitées, pourraient ne pas suffire.

Pour les États-Unis, le défi est double : contenir l'Iran sans déclencher une guerre ouverte, et protéger ses alliés européens.

Une question reste sans réponse : jusqu'où l'Iran est-il prêt à aller ? L'annonce d'Akramnia ne précise pas de portée cible. Elle ne dit pas non plus si Téhéran a déjà testé un missile au-delà de 2000 kilomètres.

Nous avons tenté de joindre le ministère iranien des Affaires étrangères et l'ambassade d'Iran à Paris pour obtenir des précisions. Nous n'avons pas obtenu de réponse avant publication.

Qu'a annoncé l'Iran exactement ?

Le 4 octobre 2026, le porte-parole de l'armée iranienne, Mohammad Akramnia, a annoncé que Téhéran travaillait à augmenter la portée et la vitesse de ses missiles, abandonnant le plafond auto-imposé de 2000 kilomètres.

Pourquoi l'Iran fait-il cela ?

Le motif invoqué est le déploiement de forces ennemies à une distance plus grande des côtes iraniennes, jusqu'à 1000 kilomètres. Les missiles actuels ne suffisent plus, selon Téhéran.

L'Europe est-elle vraiment menacée ?

Israël affirme que les missiles iraniens peuvent atteindre Berlin, Paris et Rome. L'OTAN dit évaluer la menace. Le gouvernement britannique minimise. Les experts estiment que l'Iran en est "très proche".

Les sanctions ont-elles fonctionné ?

Non. L'Iran conserverait environ 70 % de son stock de missiles d'avant-guerre et 70 % de ses lanceurs mobiles, selon des évaluations du renseignement américain.