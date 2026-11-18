Un rapport de la GI-TOC révèle que Washington pourrait ajuster son soutien sécuritaire au Cameroun en fonction de l'ouverture de son secteur minier aux intérêts américains. Une logique déjà à l'œuvre en RDC, qui soulève des questions sur la souveraineté et la transparence.

Quand l'accès aux minerais critiques devient une monnaie d'échange sécuritaire

Le rapport est sorti le 16 novembre 2026. Il s'appelle Vulnerable Wealth – Who will profit from Central Africa's critical minerals? Il est signé Zobel Behalal et Romain Esmenjaud, pour la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). Et il contient une phrase qui, à Yaoundé comme à Washington, devrait faire réfléchir.

"Des dynamiques similaires semblent émerger au Cameroun, où les signaux américains suggèrent que le niveau de soutien sécuritaire pourrait être ajusté en fonction de l'ampleur de l'ouverture du secteur minier camerounais aux intérêts américains".

Traduction : l'aide militaire et sécuritaire que les États-Unis apportent au Cameroun pourrait, à l'avenir, dépendre de la générosité des permis miniers accordés aux entreprises américaines. Ce n'est pas un accord signé. Ce n'est pas une politique officielle. C'est une "dynamique" que les auteurs du rapport observent, à partir de signaux et d'un précédent : la RDC.

Le précédent congolais : un marché, pas un traité

Le rapport ne cite pas d'accord formel entre Kinshasa et Washington. Il décrit un mécanisme. "En RDC, par exemple, les États-Unis ont obtenu des possibilités préférentielles dans le secteur minier en échange d'un soutien accru pour répondre aux défis sécuritaires découlant de la rivalité entre la RDC et le Rwanda".

Le résultat, écrivent les auteurs, est mitigé. "Cette approche a jusqu'ici produit des résultats limités et soulevé des interrogations sur la mesure dans laquelle l'accès aux minerais peut se traduire par un renforcement de l'engagement sécuritaire américain".

Autrement dit : les Américains ont obtenu des accès. Les Congolais ont obtenu des promesses. Le bilan sécuritaire, lui, reste à démontrer.

Ce que le Cameroun a dans son sous-sol

Le Cameroun n'est pas la RDC. Mais il a des cartes. Le rapport mentionne plusieurs gisements de minerais critiques, dont le plus avancé est Nkamouna-Lomié, dans la région de l'Est. Le site renferme du cobalt, du nickel et du manganèse. Il contient aussi du scandium, un métal utilisé dans l'aéronautique et les centres de données.

D'autres ressources sont identifiées : le rutile d'Akonolinga et de Minta, ainsi que la monazite. Le rutile est utilisé dans les pigments et les alliages de haute performance. La monazite est une source de terres rares.

Ces minerais intéressent Washington pour une raison simple : la Chine domine aujourd'hui une grande partie de leur transformation et de leur approvisionnement. Les États-Unis cherchent à réduire cette dépendance. Et le Cameroun, pays stable comparé à certains de ses voisins, doté de gisements identifiés et d'un cadre minier récemment révisé, apparaît comme une alternative possible.

Nkamouna, le dossier qui concentre toutes les attentions

Le projet de Nkamouna-Lomié est le plus avancé des dossiers impliquant des intérêts américains au Cameroun.

Il est porté par American Renaissance Minerals (ARM), une société qui cherche à obtenir un nouveau permis minier auprès du gouvernement camerounais. Le permis précédent a été retiré en février 2025. Depuis, ARM travaille avec le ministère des Mines et la Société nationale des mines (Sonamines) pour obtenir un nouveau titre, "libre de toute charge antérieure".

En août 2026, une autre société américaine, Aeternum Resources, a annoncé une option pour acquérir 51 % d'ARM. En septembre 2026, elle a transformé cette option en acquisition pure et simple de 100 % d'ARM, dans le but de consolider la propriété du projet avant l'attribution du permis.

Pourquoi Aeternum ? Parce que le nickel et le cobalt sont tous deux classés "minerais critiques" par les États-Unis. Le pays importe environ les trois quarts du cobalt qu'il consomme, et, hors recyclage, dépend presque entièrement des importations pour son nickel. Le scandium de Nkamouna, lui, intéresse directement l'industrie de défense et l'aviation.

Le développement du projet reste conditionné à l'obtention du permis. Mais si le permis est accordé, Aeternum prévoit de construire un concentrateur sur le site, afin d'exporter un concentré plutôt que du minerai brut. Objectif : retenir au Cameroun la première étape de transformation et la valeur qu'elle génère.

Akonolinga et Minta : les autres fronts

Le dossier d'Akonolinga est moins avancé. La Sonamines a lancé deux appels à manifestation d'intérêt pour trouver un partenaire technique et financier. Les deux n'ont pas abouti en août 2026, malgré la participation de candidats américains. Le potentiel est pourtant significatif : plus de 500 000 tonnes de rutile identifiées dans le secteur.

À Minta, en revanche, le projet avance. La société australienne Lion Rock Minerals poursuit ses travaux d'exploration du rutile et de la monazite, avec le soutien du groupe américain Tronox. L'ambassade des États-Unis s'est rendue sur le site en octobre 2026. Un signal qui, dans le contexte décrit par le rapport, n'est pas anodin.

Ce que le rapport dit vraiment et ce qu'il ne dit pas

Le rapport de la GI-TOC ne dit pas qu'un accord a été signé. Il ne dit pas que des soldats américains seront déployés au Cameroun en échange de permis miniers. Il ne dit pas que le gouvernement camerounais a monnayé son sous-sol contre une protection sécuritaire.

Il dit que "des signaux" existent. Il dit que la logique a déjà été testée en RDC. Il dit que les vulnérabilités du secteur minier camerounais faible surveillance, présence limitée de l'État dans les zones minières, barrières à la formalisation de l'exploitation artisanale pourraient être exploitées par des réseaux criminels si la ruée vers les minerais critiques s'accélère.

Il dit aussi que le Cameroun n'est pas vierge de toute influence criminelle dans ce secteur. "Au Cameroun comme en République centrafricaine, ils signalent la présence d'acteurs autrefois associés au crime organisé dans d'autres secteurs et désormais présents dans l'industrie des minerais critiques". Le rapport ne donne toutefois pas l'identité de ces opérateurs pour le Cameroun.

C'est quoi, ce rapport de la GI-TOC ?

C'est une étude publiée le 16 novembre 2026 par la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, un think tank international. Elle s'appelle Vulnerable Wealth et elle examine les liens entre crime organisé et minerais critiques en Afrique centrale.

Qu'est-ce que le rapport dit sur le Cameroun ?

Il dit que des "signaux" suggèrent que le niveau de soutien sécuritaire américain pourrait être ajusté en fonction de l'ouverture du secteur minier camerounais aux intérêts américains. Ce n'est pas un accord signé, c'est une dynamique observée.

Est-ce qu'un accord a été signé entre les États-Unis et le Cameroun ?

Non. Le rapport ne mentionne aucun accord formel. Il décrit un mécanisme qui a été utilisé en RDC et qui "semble émerger" au Cameroun.

Quels sont les minerais concernés ?

Le cobalt, le nickel, le manganèse et le scandium de Nkamouna-Lomié. Le rutile et la monazite d'Akonolinga et de Minta.

Quelles entreprises américaines sont impliquées ?

Aeternum Resources (qui a racheté American Renaissance Minerals pour Nkamouna), Tronox (qui soutient Lion Rock Minerals à Minta). L'ambassade des États-Unis a visité Minta en octobre 2026.

Pourquoi les États-Unis s'intéressent-ils à ces minerais ?

Parce qu'ils dépendent aujourd'hui largement de la Chine pour leur approvisionnement en minerais critiques. Ils cherchent à diversifier leurs sources.

Qu'est-ce qui reste non vérifié ?

L'existence d'un accord formel, l'identité des acteurs liés au crime organisé mentionnés par le rapport, la position officielle du gouvernement camerounais, et le calendrier d'attribution du permis de Nkamouna.