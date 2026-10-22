MINESEC dément les rumeurs. Un accident de moto mortel à Nsam a été confondu avec un renvoi pour coiffure, déclenchant un vandalisme massif.

Trois élèves sur une moto, un mort, un coma, et une école saccagée pour une coupe de cheveux : l'histoire d'une tragique méprise à Yaoundé.

Le mercredi 21 octobre 2026, trois élèves du Lycée Technique de Nsam, à Yaoundé III, ont été victimes d'un grave accident de moto alors qu'ils se rendaient à l'école. Le conducteur est décédé sur place, un passager est dans le coma et le troisième est hors de danger. Quelques minutes plus tôt, un autre élève avait été renvoyé par les surveillants pour une coiffure non conforme. C'est cette coïncidence macabre qui a mis le feu aux poudres : croyant à tort que l'accident était lié au renvoi, les élèves ont saccagé l'établissement. Le MINESEC a dû intervenir pour rétablir la vérité.

Une matinée comme les autres au Lycée de Nsam

Il est environ 7 heures du matin, ce mercredi 21 octobre 2026, au Lycée Technique de Nsam, dans l'arrondissement de Yaoundé III. Les élèves arrivent. Certains sont à pied. D'autres, plus nombreux, utilisent des motos-taxis, faute de transport en commun adapté. C'est une routine.

Trois élèves, pourtant, ont choisi de se serrer sur une seule et même moto. Une pratique courante, dangereuse, mais tolérée dans l'urgence des matins scolaires. Ils n'arriveront jamais à destination.

Le crash et la confusion

L'accident est brutal. La moto percute un obstacle (le communiqué du MINESEC ne précise pas les circonstances exactes). Le conducteur, un élève, est tué sur le coup. Le passager arrière est transporté d'urgence à l'hôpital, dans le coma. Le troisième, miraculeusement, s'en sort indemne.

C'est à ce moment-là que la mécanique de la rumeur s'enclenche.

Quelques minutes avant le drame, les surveillants du lycée avaient renvoyé un autre élève. Motif : une coiffure non conforme au règlement intérieur. L'élève était sorti de l'enceinte, furieux, sous les yeux de ses camarades.

Quand la nouvelle de l'accident se répand, la rumeur se tord. Les élèves font le lien. Pour eux, c'est une évidence : l'élève renvoyé pour sa coupe de cheveux est mort sur la route en rentrant chez lui. La colère monte. Elle ne redescendra pas.

Le vandalisme : une vengeance aveugle

La suite, Henri Bomba, le chargé de communication spéciale du MINESEC, la raconte avec des mots durs. Les élèves, persuadés qu'ils rendent justice à leur camarade, se déchaînent. Ils saccagent les bureaux administratifs. Ils détruisent le restaurant scolaire. Ils s'attaquent aux véhicules garés dans la cour. Les salles informatiques et les tableaux numériques sont vandalisés.

Les responsables de l'établissement n'ont d'autre choix que de se mettre à l'abri. La furie est aveugle. Elle frappe des symboles, pas des coupables.

Le calme ne revient qu'après l'intervention du sous-préfet de Yaoundé III, des Forces de maintien de l'ordre (FMO) et des équipes du MINESEC, dépêchées sur instruction de la ministre Pr Nalova Lyonga.

Pourquoi une coupe de cheveux a déclenché l'enfer

L'histoire est terrible. Et elle dit beaucoup de choses.

D'abord, il y a la vitesse de la désinformation. En quelques minutes, un fait divers (un accident de moto) est devenu une affaire d'État. Le lien de causalité entre le renvoi et l'accident n'a jamais existé. Mais il a suffi de deux événements rapprochés dans le temps pour que la foule y voit une injustice.

Ensuite, il y a la fragilité du climat scolaire. Une coupe de cheveux non conforme. Un rappel à la règle. Et la colère gronde. Nsam n'est pas un cas isolé. Dans de nombreux établissements de Yaoundé, les règles vestimentaires et capillaires sont vécues comme des brimades. Le renvoi d'un élève pour sa coiffure a été perçu comme une humiliation publique, pas comme une mesure disciplinaire.

Enfin, il y a la question de la responsabilité. Les élèves ont détruit leur propre outil de travail. Les tableaux numériques, les ordinateurs, les bureaux, tout cela coûte de l'argent. De l'argent public. Et les conséquences pèseront sur des milliers d'élèves qui n'ont rien demandé.

Le MINESEC a démenti formellement. Mais un démenti ne répare pas des bureaux saccagés. Il ne ramène pas non plus l'élève décédé à la vie.

Un lycée à reconstruire, une confiance à rétablir

Le Lycée Technique de Nsam rouvrira ses portes. Les cours reprendront. Mais l'image de l'établissement est écornée. Les dégâts matériels sont considérables. Les autorités n'ont pas communiqué de chiffrage exact, mais les descriptions (salles informatiques, véhicules, tableaux numériques) laissent deviner une facture lourde.

Pour les familles, c'est la double peine. Celle qui a perdu un enfant dans l'accident. Et celles qui découvrent que le lycée de leurs enfants a été saccagé par d'autres enfants.

Une chose est sûre : le MINESEC devra faire un travail de pédagogie. Expliquer que la rumeur était fausse. Rappeler que les règles de l'école ne justifient pas la destruction. Et surtout, rassurer les élèves, qui ont vécu une journée de panique.

La situation est sous contrôle. Le calme est revenu. Mais les questions restent.

Qui a lancé la rumeur du lien entre le renvoi et l'accident ? Les élèves qui ont saccagé seront-ils sanctionnés ? Les familles des victimes seront-elles indemnisées ?

Nous avons tenté de joindre la direction du Lycée Technique de Nsam ce mercredi soir. Sans succès. Le communiqué du MINESEC ne mentionne ni le nom des élèves impliqués dans l'accident, ni les mesures disciplinaires à venir.

Une chose est certaine : cette journée du 21 octobre 2026 restera dans les mémoires de Nsam. Pour le pire.

Que s'est-il passé au Lycée Technique de Nsam le 21 octobre 2026 ?

Trois élèves se sont rendus à l'école sur une seule moto et ont eu un grave accident. Le conducteur est mort, un passager est dans le coma. Croyant à tort que l'accident était lié au renvoi d'un camarade pour une coupe de cheveux, des élèves ont saccagé l'établissement.

Pourquoi les élèves ont-ils saccagé le lycée ?

Ils ont cru que l'élève renvoyé pour une coiffure non conforme était celui qui était décédé dans l'accident. Il n'en était rien. Le MINESEC a démenti ce lien de causalité.

Qui est intervenu pour rétablir le calme ?

Le sous-préfet de Yaoundé III, les Forces de maintien de l'ordre (FMO) et les équipes du MINESEC, sur instruction de la ministre Pr Nalova Lyonga.

Y a-t-il eu des arrestations ?

Aucune information publique ne confirme d'arrestations à ce stade. Les autorités n'ont pas communiqué sur les suites judiciaires ou disciplinaires.