Le Guide suprême iranien a ordonné la fin du statu quo de « ni guerre ni paix ». Téhéran lève la limite de portée de ses missiles, adopte une doctrine offensive et prévient que sa riposte ne connaîtra « aucune restriction géographique ». Washington, divisé, n’a pas encore tranché.

Téhéran, 9 novembre. Un ordre, et une rupture

Le président iranien Massoud Pezeshkian l’a annoncé sans détour, lundi 9 novembre, devant les caméras de la télévision d’État. « Le Guide suprême nous a ordonné de mettre fin à cette situation de ni guerre, ni paix », a-t-il déclaré, cité par l’agence Tasnim. Avant d’ajouter : « Nous pouvons mener des négociations dans la dignité et régler cette affaire dans la dignité ».

L’homme qui parle est connu pour être favorable à un accord avec Washington. Mais cette fois, ce n’est pas une ouverture. C’est une sortie. La fin d’un entre-deux qui durait depuis des mois. Un statu quo que Téhéran juge désormais intenable.

Le Guide suprême, Mojtaba Khamenei, n’est pas apparu publiquement depuis mars 2026, date à laquelle il aurait été grièvement blessé lors d’une frappe israélienne qui a tué son père, l’ayatollah Ali Khamenei. On ignore s’il continue réellement à diriger. Mais ses ordres, eux, circulent. Et ils sont suivis.

Ce que « ni guerre ni paix » signifiait vraiment

Depuis février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une vaste campagne de frappes contre l’Iran. Le Guide suprême Ali Khamenei a été tué le 28 février. Son fils Mojtaba lui a succédé. L’Iran a riposté, mais sans déclencher une guerre totale. Les deux camps se sont installés dans une zone grise : des frappes limitées, des représailles mesurées, des négociations intermittentes.

Le CentCom a imposé un blocus naval contre l’Iran. Il a attaqué des navires à destination et en provenance des ports iraniens. Il a offert 20 millions de dollars pour toute information sur le programme nucléaire iranien. Et vendredi 6 novembre, il a mené de nouvelles « frappes mineures » contre les défenses aériennes iraniennes sur l’île de Qeshm, dans le détroit d’Ormuz. Donald Trump a revendiqué l’opération, affirmant avoir « détruit » les systèmes de défense aérienne en « 15 minutes, peut-être cinq ».

L’Iran n’a pas réagi immédiatement à ces frappes. Ce n’est plus le cas.

La doctrine offensive : un changement de logiciel

Le général de brigade Mohammad Akraminia, porte-parole de l’armée iranienne, a annoncé le virage doctrinal le 9 novembre. « Les forces armées iraniennes s’orientent vers une doctrine militaire offensive », a-t-il déclaré, cité par l’agence IRIB. Cette doctrine implique « de nouvelles méthodes de combat, un armement adapté et la capacité de répondre aux menaces sans restriction géographique ».

Trois mots résument ce changement : « réponse efficace », « sans limitation géographique », et « rapidité ». L’ancienne doctrine était défensive : repousser l’attaque initiale, puis riposter proportionnellement, dans les limites de la région et des bases américaines. La nouvelle est offensive : frapper vite, fort, et partout où l’ennemi se trouve.

Cette annonce intervient quelques jours après que le Guide suprême a ordonné que « toute menace ennemie, quel qu’en soit le niveau ou la nature, soit contrée par une riposte immédiate, percutante et sans restriction géographique ».

La levée de la limite des 2000 km : un signal pour l’Europe

Le samedi 7 novembre, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé une décision lourde de conséquences. La restriction auto-imposée de 2000 kilomètres sur la portée des missiles balistiques iraniens a été levée. « Cette restriction a été levée pour nous », a déclaré le général Hossein Mohebbi, porte-parole du CGRI, en conférence de presse à Téhéran.

Jusqu’à présent, cette limite plaçait une partie de la Grèce, des Balkans, de la péninsule Arabique, du Levant et de l’Égypte dans le rayon d’action des missiles iraniens. Sa levée signifie que l’Europe de l’Ouest pourrait devenir une cible potentielle. Téhéran n’a pas dit qu’il possédait déjà des missiles de portée supérieure. Mais il a prévenu : « Nous démontrerons ces capacités en pratique ».

Le message est clair : les pays européens qui servent de bases de relais aux attaques américaines contre l’Iran ne sont plus à l’abri.

Washington, trois têtes, aucune décision

La Maison-Blanche, elle, donne l’image d’une administration divisée. Selon le Wall Street Journal, trois factions s’affrontent sur la stratégie iranienne.

La première, menée par le vice-président JD Vance et l’émissaire Steve Witkoff, plaide pour la diplomatie et la négociation. La deuxième, incarnée par le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le commandant du CentCom Brad Cooper, pousse pour une reprise des opérations militaires à grande échelle. La troisième, autour du secrétaire d’État Marco Rubio et du secrétaire au Trésor Scott Bessent, veut maintenir le blocus et les sanctions, en espérant que l’étranglement économique suffira à faire plier Téhéran.

Donald Trump, lui, oscille. Il dit que les négociations sont en cours. Il dit que l’Iran veut un accord. Mais il a aussi ordonné les frappes sur Qeshm. Et il sait que sa base républicaine a subi une défaite aux élections de mi-mandat, en partie à cause de la guerre et de la flambée des prix de l’énergie.

Le détroit d’Ormuz, ce point de bascule

Le détroit d’Ormuz est l’artère par laquelle transitait un cinquième des hydrocarbures mondiaux avant la guerre. Depuis février 2026, le trafic y est fortement perturbé. L’Iran revendique le contrôle de la voie maritime et prend pour cible les navires qui empruntent une « route non autorisée » au sud du détroit, le long des côtes omanaises. Le CentCom, de son côté, impose un blocus des ports iraniens et escorte les pétroliers.

Vendredi 6 novembre, quatre pétroliers ont pris feu après avoir percuté des mines dans le détroit, selon les forces armées iraniennes. L’agence maritime britannique UKMTO a confirmé des attaques de navires, sans pouvoir établir de lien avec les bateaux mentionnés par Téhéran. L’Iran a saisi un drone de reconnaissance américain dans la zone.

Le message de Téhéran est limpide : ceux qui respectent les règles iraniennes passent. Les autres explosent.

Ce qui se joue dans les prochaines semaines

La fin du « ni guerre ni paix » ne signifie pas automatiquement le retour à la guerre totale. L’Iran dit rester ouvert aux négociations. Pezeshkian l’a répété : « La logique veut que si nous pouvons garantir nos droits par le dialogue, nous devrions éviter de nous enfoncer dans la guerre ».

Mais la nouvelle doctrine change la nature de la riposte. Jusqu’à présent, l’Iran répondait dans un cadre géographique limité. Désormais, il menace de frapper partout. Y compris en Europe. Y compris sur des cibles qui n’étaient pas, jusqu’ici, dans le jeu.

La question n’est plus de savoir si l’Iran va riposter. C’est de savoir où, et quand. Et si Washington, divisé, saura lire le message avant qu’il ne soit trop tard.

C’est quoi, le « ni guerre ni paix » ?

C’est la situation qui prévalait depuis février 2026 : des frappes limitées, des représailles mesurées, des négociations intermittentes, mais pas de guerre totale. Un entre-deux que Téhéran juge désormais intenable.

Pourquoi l’Iran change-t-il de doctrine maintenant ?

Parce que le Guide suprême a ordonné la fin du statu quo. Et parce que les frappes américaines sur Qeshm, les sanctions et le blocus ont convaincu Téhéran que l’attentisme ne payait plus.

La levée de la limite des 2000 km signifie-t-elle que l’Iran peut frapper l’Europe ?

Pas nécessairement. L’Iran n’est pas connu pour posséder des missiles de portée supérieure à 2000 km. Mais la décision ouvre la porte à leur développement. Et le message politique est clair : l’Europe n’est plus à l’abri.

Les États-Unis vont-ils reprendre la guerre totale ?

C’est possible, mais ce n’est pas acquis. L’administration est divisée. Les élections de mi-mandat ont affaibli Trump. Et une escalade majeure aurait des conséquences économiques imprévisibles.

Le détroit d’Ormuz est-il fermé ?

Non, mais le trafic est fortement perturbé. L’Iran contrôle la voie maritime et attaque les navires qui empruntent des routes non autorisées. Le CentCom escortes les pétroliers.

Le pétrole va-t-il encore augmenter ?

Les prix ont déjà flambé. Une fermeture prolongée du détroit pourrait faire monter le baril à des niveaux historiques. Mais l’Iran a intérêt à maintenir un certain niveau d’exportations.