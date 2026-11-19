Cinq pays de l'UE s'allient au Rwanda pour y envoyer des migrants déboutés dès 2027. Un « hub de retour » qui inquiète les ONG et divise l'Europe.

Vienne, lundi 16 novembre 2026. Une conférence de presse, cinq ministres européens, un ministre rwandais. L'image est nette. L'annonce l'est aussi : l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas créeront au Rwanda le premier « hub de retour » européen situé hors de l'Union. Le projet doit accueillir, à partir de 2027, une centaine de personnes dont la demande d'asile a été rejetée dans l'un de ces cinq pays et qui ont épuisé tous les recours.

Ce n'est pas une surprise. Le projet était dans les tuyaux depuis des mois, porté par des gouvernements de plus en plus pressés de montrer des résultats sur l'immigration. Mais le voir annoncé noir sur blanc, dans la capitale autrichienne, donne à la décision une autre dimension. Elle n'est plus une hypothèse. Elle est un contrat.

Un « projet pilote » aux contours encore flous

Selon les informations disponibles, le centre serait composé de « structures ouvertes », où les personnes transférées recevraient un permis de séjour et seraient libres de circuler dans le pays. L'objectif affiché est l'intégration dans la société et le marché du travail rwandais. Ceux qui le souhaitent pourraient également retourner volontairement dans leur pays d'origine, ou se réinstaller dans un autre État qui les accepterait.

Une question, pourtant, reste en suspens. Le HCR, qui a participé aux discussions à Vienne, a rappelé que le centre devait être réservé aux personnes « dont il a été établi, à l'issue d'une procédure d'asile complète et équitable », qu'elles n'avaient pas besoin de protection internationale. La formulation est prudente. Elle laisse entendre que le HCR suit le dossier de près, sans pour autant se porter garant de ce qui s'y passera.

Le précédent britannique, et pourquoi il pèse

Le gouvernement britannique avait tenté exactement la même chose. En avril 2022, Londres avait annoncé son intention d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda. Le 15 novembre 2023, la Cour suprême du Royaume-Uni avait jugé cette politique illégale, au motif que le Rwanda ne constituait pas un pays sûr pour les demandeurs d'asile. Le gouvernement britannique avait répliqué en signant un nouveau traité avec Kigali, puis en faisant adopter une loi déclarant le Rwanda « sûr » une manière de contourner l'obstacle juridique.

Ce précédent n'est pas anecdotique. Il montre que ce type de dispositif peut être attaqué en justice, et que les tribunaux peuvent donner raison aux requérants. Il montre aussi que les gouvernements peuvent ensuite modifier la loi pour passer outre. Le projet européen, lui, s'appuie sur le nouveau règlement « retour » de l'UE, adopté fin 2025, qui autorise la création de centres dans des pays tiers « où les normes internationales des droits humains sont respectées ». La question de la qualification du Rwanda comme « pays sûr » sera au cœur des recours à venir.

Ce que dit le Rwanda, ce que disent les ONG

Le ministre rwandais de l'Intérieur, Vincent Biruta, a défendu le projet avec des mots simples : le Rwanda offrirait une « seconde chance » à ceux qui n'ont pas le droit de rester en Europe. Il a évoqué la possibilité pour eux de « retourner volontairement dans leur pays d'origine, de s'intégrer à la société rwandaise ou de se réinstaller dans une autre destination où ils ont le droit légal de résider ».

Amnesty International a répondu avec une phrase qui résume la position des ONG. « Envoyer des personnes dans un pays où elles ne sont jamais allées est irresponsable ; il existe un réel risque que cet accord, compte tenu des possibilités limitées de contrôle, ne devienne un cruel trou noir pour les droits humains ». L'organisation a également rappelé que les expériences passées l'accord Italie-Albanie, la tentative britannique, le système australien de détention extraterritoriale se sont toutes révélées « illégales, inapplicables et coûteuses ».

Un détail, dans le communiqué d'Amnesty, mérite d'être souligné. Le texte a été publié depuis Vienne, la ville où la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée en 1993. « Aujourd'hui, cette même ville a été le témoin de la façon dont ces droits sont vidés de leur substance, pièce par pièce », écrit l'organisation. Ce n'est pas une coïncidence rhétorique. C'est un rappel que le lieu de l'annonce n'est pas neutre.

Les Européens ne sont pas tous d'accord

La Commission européenne a « salué l'initiative » et le « travail préparatoire minutieux » des cinq États, tout en assurant vouloir « garantir le respect des droits humains » dans ces futurs centres. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a été plus direct : il a déclaré ne voir dans ce projet « ni avenir ni humanité ».

La France, elle, a choisi de ne pas participer. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé que Paris resterait à l'écart de ces « hubs » de retour, une position constante depuis les critiques d'Emmanuel Macron, qui les jugeait « ni efficaces, ni conformes aux valeurs de l'UE ». Un ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, a pourtant estimé qu'« il ne faut pas avoir de tabou » sur le sujet, ce qui a créé une confusion que le Quai d'Orsay s'est empressé de dissiper.

Au Parlement européen, des voix se sont élevées. L'eurodéputé italien Marco Tarquinio (S&D) a jugé « particulièrement troublant que le sort d'êtres humains soit confié à un pays accablé par des allégations documentées de violations graves des droits fondamentaux ». D'autres ont posé une question plus simple : si l'Europe n'arrive pas à renvoyer ces personnes dans leur pays d'origine, comment le Rwanda y parviendrait-il ?

Ce que l'on ne sait pas encore

Le nombre exact de personnes qui seront transférées, le calendrier précis des premiers vols, le budget alloué au centre, et le statut juridique définitif de la structure (ouvert ou fermé) ne sont pas encore connus. Les recours annoncés devant les juridictions européennes n'ont pas encore été déposés. Le HCR et l'OIM ont accepté de participer aux discussions, mais aucun des deux n'a signé d'accord contraignant. Le HCR a précisé qu'il fournissait des conseils « en bons offices » et que son engagement pourrait cesser si les conditions n'étaient pas remplies.

Ce mercredi 18 novembre, à Kigali, aucune annonce officielle n'avait été faite sur l'emplacement exact du centre. À Vienne, les manifestations contre l'accord se sont poursuivies. La question n'est plus de savoir si ce centre existera. Elle est de savoir ce qui s'y passera, et qui pourra le vérifier.

Quels sont les cinq pays de l'UE qui ont signé l'accord avec le Rwanda ?

L'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas.

Quand le centre de retour au Rwanda ouvrira-t-il ?

L'objectif est une mise en service en 2027, probablement au printemps ou à l'été. Aucune date précise n'a été annoncée.

Combien de migrants seront envoyés au Rwanda ?

Le centre devrait accueillir environ une centaine de personnes à la fois. Il s'agit d'un « projet pilote ».

Qui sera envoyé au Rwanda ?

Uniquement des personnes dont la demande d'asile a été rejetée dans l'un des cinq pays et qui ont épuisé toutes les voies de recours. Le HCR insiste sur le fait que le centre ne doit accueillir que des personnes qui n'ont pas besoin de protection internationale.

Les migrants seront-ils enfermés dans un camp ?

Les informations disponibles évoquent des « structures ouvertes », où les personnes pourraient circuler librement au Rwanda et seraient encouragées à s'intégrer. Cependant, les ONG craignent que le manque de contrôle ne transforme le centre en « trou noir » pour les droits humains.

Le Rwanda est-il un pays sûr pour les demandeurs d'asile ?

C'est la question centrale. La Cour suprême britannique a jugé en 2023 que le Rwanda n'était pas un pays sûr, en raison de son passé de refoulement. Amnesty International et le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire ont également documenté des violations des droits humains au Rwanda. Le Rwanda affirme respecter ses obligations internationales.

Que dit la Commission européenne ?

La Commission a « salué l'initiative » et le « travail préparatoire » des cinq États, tout en assurant vouloir garantir le respect des droits humains.

Quels pays européens s'opposent à ce projet ?

La France a annoncé qu'elle ne participerait pas. L'Espagne a critiqué un projet sans « avenir ni humanité ».

Le HCR et l'OIM soutiennent-ils l'accord ?

Les deux organisations participent aux discussions, mais aucun accord contraignant n'a été signé. Le HCR fournit des conseils et pourrait se retirer si les conditions ne sont pas remplies.

Quels sont les précédents de ce type d'accord ?

Le Royaume-Uni a tenté d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda, mais la Cour suprême a jugé la politique illégale en 2023. L'Italie a conclu un accord avec l'Albanie pour y installer des centres de rétention, un dispositif critiqué et coûteux. L'Australie a mis en place un système de détention extraterritoriale.