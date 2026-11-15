Elle a été Miss Indépendance, maire de Douala 5e, femme d’affaires. Onze ans après sa mort, Maman Foning a été honorée à Bangang-Tsuelekouet. Retour sur un destin.

Bangang-Tsuelekouet, département des Bamboutos, région de l’Ouest. Un village qui n’est pas le sien, mais qui l’a adoptée le temps d’un week-end.

Le samedi 14 novembre 2026, la famille de Mefo Nkonlah Tsobgny Françoise, affectueusement appelée « Maman Foning », s’est réunie pour des funérailles traditionnelles. Onze ans après son décès. Onze ans après ce 23 janvier 2015 où l’ancienne maire de Douala 5e s’est éteinte à l’Hôpital central de Yaoundé.

Le lieu surprend. Bangang-Tsuelekouet n’est ni Baleng ni Bafou, les villages natals de la défunte dans la Menoua. C’est dans les Bamboutos, plus au nord. Nous n’avons pas pu établir le lien exact entre ce lieu et la famille Foning. Une hypothèse : un rattachement par alliance, par la famille de son époux, Nde Kametio Foning Romain, cité dans la dépêche. Une autre : une terre d’accueil pour une cérémonie de commémoration, loin des tensions liées à la succession.

Car la succession Foning est un dossier sensible. En 2026, six ans après la mort de leur mère, ses enfants ne s’entendaient toujours pas sur le leadership de la famille et la gestion des biens. Les funérailles traditionnelles de samedi pourraient être, aussi, une manière de renouer les fils.

Une vie qui a traversé le siècle

Françoise Foning n’était pas née dans la politique. Elle est née en 1949 à Bafou, dans la Menoua. En 1960, elle monte sur la scène du concours Miss Indépendance. Elle en sort première dauphine, derrière Julienne Honorine Eyenga Fouda. Le concours deviendra plus tard Miss Cameroun. Elle en gardera le surnom de « Dalida », une référence à la chanteuse égyptienne, pour son élégance et sa voix.

Puis vient le monde des affaires. Elle devient une figure de l’entrepreneuriat féminin, présidente de l’Organisation des femmes chefs d’entreprise mondiales. Le pouvoir politique, ensuite. Militante du RDPC, elle est élue députée du Wouri de 1997 à 2007, puis maire de Douala 5e de 2002 à 2015.

Douala 5e, c’est son fief. Un arrondissement populaire, dense, où elle a laissé l’image d’une femme de terrain, proche des populations, parfois critiquée, jamais ignorée. Son décès en 2015 a suscité une émotion nationale. Le président Paul Biya a ordonné des obsèques officielles, célébrées à Baleng le 21 mars 2015, en présence du Premier ministre Philémon Yang.

Le temps des commémorations

Onze ans, c’est long. C’est le temps qu’il faut à une mémoire pour se stabiliser, ou pour s’effacer. À Bangang-Tsuelekouet, la famille a choisi la première option.

La dépêche évoque « entre parades traditionnelles, témoignages et moments de recueillement ». Des autorités administratives et traditionnelles. Des personnalités politiques. Un hommage appuyé.

La dépêche indique que l’hommage était rendu « à Maman Foning et à son époux ». Une formulation qui peut signifier que les deux ont été honorés ensemble, ou que l’hommage à l’époux, décédé ou vivant, s’est joint à celui de la défunte.

Françoise Foning laisse une trace étrange dans la mémoire camerounaise. Un concours de beauté en 1960. Une mairie pendant treize ans. Des affaires. Des enfants qui se déchirent. Des funérailles officielles. Et, onze ans après, des funérailles traditionnelles dans un village qui n’était pas le sien.

La question, peut-être, n’est pas de savoir pourquoi on l’honore encore. C’est de savoir ce que cet honneur dit de nous. Une femme qui a traversé les décennies, du concours de Miss au RDPC, de la lumière à la tombe, et dont le nom continue de faire se déplacer des foules.

Qui était Maman Foning ?

C’est Françoise Foning, née Tsobgny Nguiazong en 1949 à Bafou. Elle a été première dauphine de Miss Indépendance en 1960, puis femme d’affaires, députée du Wouri et maire de Douala 5e de 2002 à 2015. Elle est décédée le 23 janvier 2015 des suites d’un accident de la route.

Pourquoi des funérailles traditionnelles en 2026, onze ans après sa mort ?

C’est une cérémonie de commémoration. Dans de nombreuses cultures camerounaises, les funérailles traditionnelles peuvent avoir lieu longtemps après le décès, quand la famille a réuni les moyens nécessaires et réglé les questions de succession. Ici, le lieu choisi est Bangang-Tsuelekouet, dans les Bamboutos, et non son village natal.

Qui est son mari ?

Il s’appelle Nde Kametio Foning Romain. Il est cité dans la dépêche. Nous n’avons pas pu vérifier s’il était présent à la cérémonie ou s’il est lui-même décédé.

Pourquoi Bangang-Tsuelekouet et pas Baleng ou Bafou ?

C’est la question. Son village natal est Bafou, et elle a été inhumée à Baleng en 2015. Bangang-Tsuelekouet pourrait être lié à la famille de son mari, ou être un lieu choisi pour des raisons familiales que nous n’avons pas pu établir. C’est une zone d’ombre.

Qu’est-ce qu’elle a laissé à Douala 5e ?

Elle a dirigé la commune pendant treize ans. Elle y a laissé une empreinte politique et sociale, mais aussi des tensions liées à sa succession. Ses enfants se sont déchirés sur l’héritage. La mairie de Douala 5e est aujourd’hui dirigée par un autre élu.