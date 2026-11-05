Mbeumo, Baleba, Onana et Anguissa illustrent le poids grandissant du football camerounais en Europe lors de la saison 2026-2027.

Bryan Mbeumo, parti de Brentford pour Manchester United le 21 juillet 2025 après une saison de 20 buts en Premier League, a enchaîné deux buts consécutifs en octobre 2026, d'abord contre Tottenham le 10 octobre puis à Leeds le 18 octobre (35e minute). Ce rythme confirme une saison déjà marquée par 12 réalisations toutes compétitions lors de son premier exercice à Old Trafford, et porte à quatre son total de buts en Premier League cette saison. Son repositionnement en pointe sous Michael Carrick, plus axial, l'oblige désormais à peser davantage dos au but et à s'impliquer davantage dans le pressing.

Baleba, une marche franchie

Manchester United a recruté Carlos Baleba le 25 août 2026, après plus de cent apparitions sous le maillot de Brighton. Le milieu camerounais, âgé de 22 ans, a fait ses débuts en Premier League le 10 octobre face à Tottenham avant d'enchaîner une titularisation en Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid (défaite 2-0), puis une première titularisation en championnat à Leeds le 18 octobre. Selon la Fédération Camerounaise de Football, une entreprise de paris sportifs a signé le 30 juin 2023 un partenariat de trois ans couvrant les équipes nationales masculine et féminine ainsi que les championnats MTN Elite One et Elite Two, un cadre qui constitue la toile de fond pour les sites de paris sportifs au Cameroun.

Onana, deuxième saison en Turquie

André Onana poursuit une trajectoire différente, de nouveau prêté par Manchester United à Trabzonspor pour toute la saison 2026-2027. Après un premier exercice marqué par 33 apparitions et une Coupe de Turquie remportée, le gardien camerounais de 30 ans a retrouvé la scène européenne le 15 octobre lors de la victoire 4-2 de Trabzonspor sur la pelouse du KuPS en Ligue Conférence. Ce soir-là, il a encaissé un but direct sur corner mais a également arrêté un penalty.

Anguissa, l'équilibre discret de Naples

Frank Zambo Anguissa apporte une forme d'influence moins visible dans les résumés vidéo, mais bien présente dans l'équilibre du milieu de terrain napolitain. Le club rappelle qu'il a participé aux troisième et quatrième titres de champion d'Italie, avec 168 apparitions sous le maillot napolitain en novembre 2025. Le 22 septembre 2026, des examens ont révélé une lésion myofasciale de faible grade à l'adducteur long droit, entraînant une absence initialement estimée à environ deux semaines, une durée susceptible d'évoluer. Son absence prive Naples d'un joueur capable de couvrir le terrain, de protéger les transitions et d'accompagner les attaques.

Quatre trajectoires, trois championnats

Ces quatre parcours couvrent presque toute la colonne vertébrale d'une équipe : gardien avec Onana, récupération et progression avec Baleba, puissance au milieu avec Anguissa, percussion et finition avec Mbeumo. Ils se déploient dans trois championnats différents et dans plusieurs compétitions organisées sous l'égide de l'UEFA en 2026-2027, de la Ligue des champions à la Ligue Conférence.

Pour le Cameroun, l'intérêt dépasse donc la simple présence de joueurs expatriés. Plusieurs d'entre eux occupent désormais des fonctions structurantes au sein de clubs engagés au plus haut niveau européen, et les prochaines semaines diront jusqu'où cette influence résistera à la concurrence, aux blessures et aux changements de rôle.