ET SI LA SCIENCE ÉTAIT AUSSI L'UN DES PLUS PUISSANTS INSTRUMENTS DE PAIX DE NOTRE TEMPS ?

À l'occasion de cette célébration portée par la communauté internationale, IPM AFRIQUE rend hommage à un illustre homme de science africain : le Professeur Jean-Jacques Muyembe-Tamfum, de la République démocratique du Congo.

Virologue de renommée internationale, chercheur infatigable et figure majeure de la recherche biomédicale africaine, le Professeur Muyembe a consacré une grande partie de sa carrière à la lutte contre les maladies infectieuses, notamment le virus Ebola. Ses travaux, ses recherches et son engagement dans la protection des populations témoignent d'une conviction profonde : la science prend toute sa valeur lorsqu'elle contribue à préserver la vie humaine.

Son parcours nous rappelle que la paix ne se construit pas uniquement par les discours et les accords. Elle se construit aussi dans les laboratoires, les centres de recherche, les universités et partout où des femmes et des hommes mettent leur intelligence, leur savoir et leur expertise au service de l'humanité.

À travers cet hommage, IPM AFRIQUE célèbre une Afrique qui pense, qui cherche, qui innove et qui apporte des réponses aux grands défis du monde.

Car notre continent ne doit pas seulement être une terre de ressources : il doit être une terre de connaissances, de découvertes et de contributions majeures au progrès universel.

Hommage au Professeur Jean-Jacques Muyembe, et à toutes ces femmes et ces hommes de science qui font du savoir un instrument de vie, de solidarité et de paix.

IPM AFRIQUE: Le savoir pour comprendre. La science pour agir. L'éducation pour construire l'avenir.