Une circulaire présidentielle fixe les règles d’un scrutin que le parti au pouvoir aborde avec la prudence d’un assiégé : primaires internes, exclusion des cadres, cautions financières et prime aux profils “populaires”.

Yaoundé. Un document de cinq pages. Une signature. Et des dizaines de carrières locales qui basculent.

Le 11 novembre 2026, Paul Biya, président national du RDPC, a signé la circulaire n°002/RDPC/PN relative aux opérations d’investiture des candidats à l’élection des conseillers municipaux du 7 février 2027. Le texte a été publié dans L’Action, le journal du parti, daté du 13 novembre.

À première vue, une procédure interne. À y regarder de près, un mécanisme de sélection qui dit beaucoup de l’état du parti au pouvoir : il se prépare à une bataille qu’il ne considère pas comme gagnée d’avance.

Ce que le document interdit

La circulaire ne se contente pas de fixer des critères de militantisme. Elle ferme des portes.

Nul ne peut être candidat à l’élection des conseillers municipaux s’il est membre du Gouvernement ou assimilé, sénateur ou conseiller régional. La règle est nette. Les ministres, les sénateurs, les élus régionaux membres du RDPC ne peuvent pas descendre dans l’arène municipale.

L’interdiction frappe aussi les militants sous sanction disciplinaire de suspension ou d’exclusion depuis les renouvellements des organes de base de 2020 et des organes spécialisés de 2022. Autrement dit : les contentieux internes non purgés restent un handicap pour 2027.

Il est également interdit de cumuler une candidature aux municipales et une candidature aux législatives. Et les membres des commissions d’investiture ne peuvent pas se porter candidats dans le ressort de leur propre commission.

Les critères du “bon candidat”

Le document décrit ce que le parti attend de ses postulants. Sur le plan individuel, six exigences :

L’engagement militant et la discipline : pratique attestée, contribution permanente à l’animation de la section locale, respect de la hiérarchie.

L’influence dans la commune : le texte exige une “popularité et capacité de persuasion avérées”, une “proximité permanente et incontestée avec les populations”, et la “capacité à contribuer à la victoire du Parti dans la commune”.

La probité morale : personnalité exemplaire, bonne réputation, éloignement de tout scandale.

La contribution au développement local : implantation, reconnaissance comme acteur du développement, connaissance des réalités locales.

L’intérêt pour la gouvernance locale : vision de développement, connaissance de la gestion locale.

Les critères légaux : le respect de la loi électorale reste la base.

Sur le plan des listes, la circulaire impose une “configuration établie par la loi”, la prise en compte du “visage sociologique de la commune”, et un “équilibre des genres et des générations” avec un renforcement des sièges pour les femmes, les jeunes et les “nouvelles figures”. L’inclusion des minorités et des personnes en situation de handicap est mentionnée. Le partage des responsabilités doit éviter la concentration dans une même famille, un même clan, un même village.

Le prix de la candidature

Le document renvoie à une note du secrétaire général du Comité central pour fixer les frais de candidature. Cette note, datée du 12 novembre 2026 et attribuée à Jean Nkuete, est depuis rendue publique : 70 000 FCFA par candidat aux municipales, répartis entre 50 000 FCFA de cautionnement électoral et 20 000 FCFA de frais internes.

Le versement ne garantit pas l’investiture. Le texte précise que les candidatures restent soumises aux mécanismes de sélection.

Consensus d’abord, vote ensuite

La procédure est hiérarchisée. La sélection accorde la primauté à la concertation, à l’écoute mutuelle et à la recherche du consensus. En cas d’échec du consensus, le recours au vote des militants habilités est automatique. La liste arrivée en tête est retenue.

C’est ce que plusieurs observateurs ont salué comme une “avancée démocratique” : des primaires internes, là où les investitures se décidaient autrefois dans les cercles restreints du pouvoir. Mais le consensus reste la première option. Et le consensus, dans un parti hiérarchisé, peut aussi être le nom poli d’un verrouillage.

Pourquoi maintenant ?

Le calendrier éclaire la décision. Le 9 novembre 2026, Paul Biya a convoqué le corps électoral pour le 7 février 2027. Ce sont des élections reportées deux fois. Elles se tiennent après une présidentielle de 2025 qui a laissé des traces.

En 2020, le RDPC avait remporté 152 sièges sur 180 à l’Assemblée nationale et 316 communes sur 360. En 2027, le MRC de Maurice Kamto pourrait participer il avait boycotté 2020. Le FSNC d’Issa Tchiroma annonce un boycott des locales. L’opposition avance en ordre dispersé, mais le parti au pouvoir redoute de perdre une partie de sa suprématie.

Dans ce contexte, la circulaire n’est pas un simple règlement intérieur. C’est un instrument de discipline. Le message est double : “Nous ferons des primaires” pour légitimer les candidats ; “Mais nous contrôlerons qui a le droit d’y participer.”

Ce que l’on ne sait pas encore

Le document ne dit pas combien de candidatures seront rejetées. Il ne dit pas si les “nouvelles figures” seront réellement prioritaires ou si elles serviront à habiller des listes déjà ficelées.

Il ne dit pas non plus comment le “consensus” sera mesuré. Une note du secrétaire général doit préciser les délais et la composition du collège électoral en cas de vote. À l’heure où ces lignes sont écrites, cette note n’était pas encore rendue publique dans son intégralité.

Une question, surtout, reste ouverte. Le RDPC exclut les ministres et les sénateurs pour “renforcer la gouvernance de proximité”. Mais dans le Sud, à Akom II, un candidat qui n’était pas un cadre du parti a été arrêté en octobre 2025. Le RDPC, lui, ouvre grandes les portes de ses primaires. À condition d’être “populaire”, “loyal” et “discipliné”. Les autres, ceux qui ne le sont pas, savent ce qu’il leur reste : la porte.

C’est quoi cette circulaire dont tout le monde parle ?

C’est le document officiel signé par Paul Biya le 11 novembre 2026. En gros, c’est le règlement interne du RDPC pour choisir qui aura le droit de porter les couleurs du parti aux élections municipales du 7 février 2027. Ça dit qui peut se présenter, qui ne peut pas, et comment on les choisit.

Pourquoi les ministres et les sénateurs ne peuvent pas être candidats ?

Le texte dit que s’ils sont au gouvernement, au Sénat ou au Conseil régional, ils ne peuvent pas être candidats aux municipales en même temps. C’est écrit noir sur blanc. L’idée affichée, c’est de “renforcer la gouvernance de proximité”, mais beaucoup y voient surtout une façon d’éviter que les gros cadres ne viennent écraser les petits militants locaux, ou de les empêcher de cumuler trop de pouvoir.

Il faut payer pour être candidat ?

Oui. Il faut verser 70 000 FCFA. C’est 50 000 pour la caution électorale et 20 000 pour les frais internes du parti. C’est une note du secrétariat général qui a fixé ce montant. Et attention : même si tu paies, ce n’est pas garanti que tu seras choisi.

Comment le parti choisit son candidat dans une commune ?

D’abord, ils essaient de se mettre d’accord entre eux. C’est ce qu’ils appellent le “consensus”. Si tout le monde est d’accord, c’est réglé. Mais si les militants n’arrivent pas à se mettre d’accord, là ils organisent un vote. Et c’est celui qui a le plus de voix qui gagne.

Est-ce que les gens qui ont été sanctionnés par le parti peuvent se présenter ?

Non. Si tu as été suspendu ou exclu du parti depuis les histoires de 2020 ou 2022, c’est mort pour 2027. Le texte dit clairement qu’ils ne peuvent pas être investis. C’est une façon de garder le parti “propre” ou de se débarrasser de ceux qui posent problème.