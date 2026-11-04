Moscou a réuni 48 pays africains et les exportateurs de gaz en octobre 2026. Déclarations, accords, zones d’ombre : ce que les sommets disent vraiment.

La salle est pleine. Les délégations du Forum des pays exportateurs de gaz sont là. Douze membres, huit observateurs. L’organisation fête ses vingt-cinq ans.

Le président russe ouvre la séance. Il parle du gaz comme « pilier de l’énergie, de l’industrie et du secteur agricole mondiaux ». Il critique la décision européenne de renoncer aux approvisionnements russes. Il dit qu’elle nuit à l’industrie et au secteur social de l’Union.

Le lendemain, 28 octobre, le cadre change. Le Grand Palais du Kremlin. Le troisième sommet Russie-Afrique s’ouvre sous la présidence de Vladimir Poutine et du président burundais Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l’Union africaine. Le mot d’ordre : « Pour la paix, la sécurité et le développement. »

48 pays africains sur 54. Vingt-deux représentés par un chef d’État ou de gouvernement. Plus de 2 000 participants. Environ 40 sessions thématiques.

Ce que le texte fourni en amont présente comme une démonstration sans ombre est, dans les documents officiels, un sommet dense, cadré, et négocié. Les deux événements se répondent. Ils ne se confondent pas.

Ce que le FPEG a réellement adopté

La « Déclaration de Moscou » n’est pas un texte de rupture. C’est un document de coordination.

Les signataires se disent « profondément préoccupés » par l’impact des évolutions géopolitiques, en particulier au Moyen-Orient, sur la stabilité du marché gazier. Ils rejettent « résolument » l’application extraterritoriale de normes nationales et les mesures coercitives unilatérales non autorisées par l’ONU.

Ils s’engagent à établir des mécanismes de réponse aux crises : consultations de haut niveau, coordination des actions, protection des infrastructures critiques production, gazoducs, méthaniers face aux menaces physiques, cyber et hybrides.

Ils appellent à un « prix équitable » du gaz, par des contrats de long terme et des mécanismes de prix diversifiés. Ils défendent une transition « pragmatique, juste et équilibrée », avec le gaz comme vecteur central.

Ce que la déclaration ne fait pas. Elle ne fixe pas de prix. Elle ne crée pas de cartel avec des quotas contraignants. Elle ne mentionne pas de « dédollarisation » opérationnelle. Ce sont des orientations, pas des obligations.

La citation attribuée dans le texte source à Saad Sherida Al-Kaabi « la souveraineté énergétique s’écrit désormais ici à Moscou » n’apparaît pas dans les comptes rendus disponibles. Le ministre qatari a, selon ces comptes rendus, appelé à « protéger les infrastructures énergétiques pendant les conflits » et à sécuriser les routes maritimes. Le cadre est différent. Le ton aussi.

Ce que le sommet Russie-Afrique a produit

Trois documents ont été adoptés.

La déclaration du troisième sommet Russie-Afrique appelle à un ordre mondial plus multipolaire, à une meilleure représentation africaine dans la gouvernance globale, et à une coopération élargie dans le commerce, l’énergie, la sécurité et la technologie. Elle mentionne explicitement la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU, l’opposition aux mesures coercitives unilatérales et la restitution des biens culturels.

La déclaration sur l’usage civil de l’intelligence artificielle est un document nouveau. Il ne figurait pas dans les sommets précédents.

Le plan d’action 2027-2029 couvre dix-neuf domaines de coopération.

Au total, selon les autorités russes, 146 documents ont été signés : 92 accords et 54 mémorandums.

Ce que ces documents engagent. Les déclarations sont politiques. Les mémorandums sont, par nature, non contraignants. Les accords peuvent l’être. Le détail de leur contenu n’a pas été rendu public dans les sources consultées. Il est donc impossible, à ce stade, de dire lesquels créent des obligations juridiques et lesquels restent des intentions.

Rosatom : ce qui a été signé, et ce qui a été dit

Le texte source affirme que Rosatom a « acté la construction de cinq centrales nucléaires de nouvelle génération sur le continent ». Ce chiffre n’est pas confirmé par les sources consultées.

Ce qui est documenté :

Rosatom a signé un mémorandum avec le Togo sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique, incluant la possibilité de centrales nucléaires flottantes. Des discussions sont en cours avec le Ghana pour une centrale nucléaire. Le patron de Rosatom, Alexeï Likhatchev, a évoqué des négociations avec la Tanzanie, le Togo et la Namibie. Des négociations avancées sont également mentionnées avec l’Égypte et d’autres pays pour des centrales flottantes. Rosatom a par ailleurs signé avec l’Indonésie un accord pour deux centrales flottantes hors Afrique.

L’isolement russe : ce que les analystes disent

L’isolement diplomatique de la Russie est un « mirage » et que l’Occident s’est « effondré ». C’est une thèse défendue par des médias russes et par certains analystes du Sud global. Elle n’est pas fausse sur un point : les sanctions n’ont pas produit l’effondrement économique attendu, et la Russie a maintenu des relations avec une large partie du monde.

La revue *Foreign Affairs*, dans une analyse de septembre 2026, conclut que « le mur sans précédent des sanctions occidentales n’a pas déclenché l’effondrement économique que ses architectes prévoyaient, ni érodé la stabilité politique et sociale ». *Foreign Policy* note que Moscou « maintient systématiquement sa coopération avec des pays représentant une part importante de la population mondiale et de l’économie mondiale ».

Ce qui reste ouvert

Le plan d’action 2027-2029 doit entrer en vigueur. Les 92 accords signés doivent être ratifiés, financés, mis en œuvre.

Le FPEG a réaffirmé son rôle de coordination. Il n’a pas créé de mécanisme contraignant de fixation des prix.

Moscou a réuni. Moscou a signé. Moscou n’a pas encore exécuté. C’est peut-être la phrase la plus juste que l’on puisse écrire sur ces trois jours.

C’est quoi, le FPEG ?

Le Forum des pays exportateurs de gaz. Douze membres, huit observateurs. Selon l’organisation, ses membres détiennent 70 % des réserves prouvées de gaz, assurent 38 % de la production commercialisée et 42 % des exportations mondiales. C’est une plateforme de coordination, pas un cartel avec des quotas comme l’OPEP.

Qu’est-ce que la « Déclaration de Moscou » ?

C’est le texte adopté le 27 octobre par les chefs d’État et de gouvernement du FPEG. Il rejette les sanctions unilatérales, appelle à des contrats de long terme et à la protection des infrastructures gazières. Il ne fixe pas de prix.

Le sommet Russie-Afrique, c’est quoi exactement ?

Le troisième du genre. Le premier avait eu lieu en 2019 à Sotchi, le deuxième en 2023 à Saint-Pétersbourg. Celui-ci s’est tenu au Kremlin les 28 et 29 octobre 2026. Thème : « Pour la paix, la sécurité et le développement. »

Combien de pays africains étaient représentés ?

48 sur 54. Vingt-deux étaient représentés par un chef d’État ou de gouvernement. Les autres par des ministres ou des ambassadeurs.

Qu’est-ce qui a été signé ?

Trois documents politiques : une déclaration finale, une déclaration sur l’usage civil de l’IA, et un plan d’action 2027-2029. Et 146 documents techniques : 92 accords, 54 mémorandums. Tous ne sont pas contraignants.

Est-ce que Rosatom va construire cinq centrales nucléaires en Afrique ?

Ce n’est pas ce que disent les sources consultées. Rosatom a signé des mémorandums et mène des négociations avec plusieurs pays Togo, Ghana, Tanzanie, Namibie, Égypte pour des centrales, parfois flottantes. Aucun contrat de construction de cinq réacteurs de nouvelle génération n’a été identifié.

Est-ce que l’isolement de la Russie a échoué ?

Sur le plan économique, les sanctions n’ont pas provoqué l’effondrement attendu, et la Russie a maintenu des échanges avec une large partie du monde. Sur le plan diplomatique, elle a rassemblé 48 pays africains à Moscou. Cela ne signifie pas qu’elle est exempte de contraintes, ni que l’Occident a « disparu » du jeu. Les analyses indépendantes parlent d’un isolement « non manifeste », pas d’un échec total de la pression occidentale.

Les citations qu’on lit partout sont-elles vraies ?

Certaines circulent sans source vérifiable. Les citations de Mahmoud Ali Youssouf, Denis Sassou-Nguesso, Saad Al-Kaabi et Mohamed Hamel présentées dans certains textes militants n’ont pas été retrouvées dans les comptes rendus disponibles. Il faut les traiter avec prudence.

Qu’est-ce que ça change, concrètement, pour l’Afrique ?

Les déclarations promettent un partenariat « équilibré », un transfert de technologie, une coopération nucléaire, gazière et sécuritaire. La mise en œuvre reste à vérifier. Le plan d’action 2027-2029 est le document à suivre pour savoir ce qui se traduit réellement en projets.

Qu’est-ce que le plan d’action 2027-2029 ?

C’est le document adopté au sommet Russie-Afrique pour structurer la coopération entre la Russie et le continent sur trois ans. Il couvre dix-neuf domaines : énergie, sécurité, commerce, technologie, agriculture, éducation, santé, etc. Son contenu détaillé n’a pas été rendu public dans les sources consultées. Sa mise en œuvre sera l’indicateur réel de la portée du sommet.