Vendredi 20 novembre, au gala du P30, Lily Paulson a pris le micro devant les invités et ses admirateurs. Une allure élégante, une présence affirmée et ce timbre grave, à la fois doux et enveloppant. Dès les premières notes, la chanteuse a donné à la soirée l’un de ses moments les plus intimistes.

Sur scène, Lily Paulson laisse sa voix prendre toute la place. Elle chante avec cette assurance tranquille qui donne du poids à chaque phrase. Pour celles et ceux qui suivent son parcours, cette prestation avait aussi le goût des retrouvailles.

Retrouvez Lily Paulson au gala du P30, en images sur les Éditions SOPIEPROD Paris.