Le Doyen de la Faculté des Sciences de l'Éducation avait annoncé en grande pompe une conférence de la Sénatrice Françoise Puene, alias Mamy Nyanga, ce jeudi 22 octobre à l'amphi 225. Il vient juste d'annoncer par voie de communiqué de presse que ladite conférence a été annulée.

Thème annoncé "Leadership entrepreneuriat et réussite sociale" et MBA obtenu en Pologne à l'appui, l'événement faisait déjà polémique.

Revirement à quelques heures du rendez-vous : le même Doyen publie un nouveau communiqué pour annoncer le report pur et simple de la conférence.

Selon nos informations, il aurait reçu des instructions fermes de sa hiérarchie pour annuler. Le titre attribué à la conférencière serait au cœur de la polémique.

Nous y reviendrons