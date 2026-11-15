Pelouse de Japoma : Joseph Antoine Bell répond aux critiques et minimise. Mais qui entretient les stades du Cameroun ? Enquête sur une défense qui divise.

Jeudi 12 novembre 2026, 20 heures. Japoma. Les Lions indomptables battent la Namibie 2-0, et prennent seuls la tête du groupe G des éliminatoires de la CAN 2027 avec 7 points. Dans les gradins, pourtant, la fête est gâchée. La pelouse est mauvaise. Les sièges n'ont pas été nettoyés. Des toilettes sont bouchées. Les internautes s'en prennent à l'ONIES, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs. Trois jours plus tard, Joseph Antoine Bell, président du Comité d'orientation de l'Office, décide de répondre.

Sa sortie n'a pas apaisé le débat. Elle l'a déplacé.

Invité dimanche 15 novembre sur le plateau de Blériot Nyemeck, l'ancien gardien des Lions a d'abord relativisé.

« Je ris parce que les mêmes citoyens camerounais, avant l'ONIES, je ne les ai jamais entendus se plaindre des aires de jeu au Cameroun », a-t-il lancé. Il a raconté ses souvenirs de joueur à Ahmadou Ahidjo, « tout chauve », et le stress de prendre un ballon qui rebondit mal. Puis il a posé sa question : « Pour ce match Cameroun vs Namibie, je voudrais demander à ceux qui l'ont regardé d'essayer de se souvenir si, une seule fois, ils ont vu une passe ratée à cause de la pelouse, si, une seule fois, ils ont vu un but encaissé à cause de la pelouse ».

L'argument se tient, en apparence. Le Cameroun a gagné. Aucun but n'a été concédé sur une erreur de terrain. L'entraîneur David Pagou n'a pas publiquement accusé la pelouse. Bell l'a noté : « Je n'ai pas entendu Douala, un des entraîneurs, accuser la pelouse pour le résultat qu'il a eu ». Alors pourquoi en faire un sujet ?

Bell a sa réponse :

« Ce sujet ne devient central que parce qu'on a d'autres visées ». Il n'a pas précisé lesquelles. Il n'a pas nommé ceux qui viseraient l'ONIES. Il a laissé la phrase en suspension.

Le problème de la responsabilité

La question que Bell n'aborde pas est pourtant simple. L'ONIES a été créé pour assurer « l'entretien, la maintenance, l'exploitation » des infrastructures sportives publiques. C'est sa mission. Le Comité d'orientation, que Bell préside, fixe les grandes orientations. La direction générale, elle, est responsable de l'exécution. Or, dans les médias, Bell est souvent présenté comme le visage unique de l'ONIES, parfois même comme son « directeur général ». C'est pratique pour les critiques. C'est peut-être pratique pour lui aussi, tant qu'il endosse le rôle du sage qu'on écoute.

Mais un stade qui reçoit un match international ne se juge pas seulement au score. Il se juge à l'état de sa pelouse, à la propreté des gradins, au fonctionnement des sanitaires. Sur ces trois points, le constat de Japoma a été négatif. Un attaquant namibien s'est demandé, après l'entraînement, si c'était « réellement sur cette pelouse que la rencontre devait se jouer ». Le stade a coûté des dizaines de milliards de francs CFA. Il est homologué par la CAF pour la saison 2026-2027, comme quatre autres enceintes camerounaises. Un stade homologué, donc, mais dont la pelouse fait débat au moment où il accueille les Lions.

« À mon époque, on ne se plaignait pas » : un argument qui ne tient pas

La comparaison avec Ahmadou Ahidjo est émouvante. Elle est aussi trompeuse. Bell dit qu'à son époque, personne ne se plaignait des pelouses. Peut-être. Mais à son époque, les caméras ne filmaient pas chaque brin d'herbe en haute définition. Les réseaux sociaux n'amplifiaient pas chaque critique. Et surtout, les attentes n'étaient pas les mêmes. Un match des Lions en 1985 ne se jouait pas dans un stade construit pour la CAN, avec des normes de diffusion internationales et des contrats de sponsoring qui exigent une aire de jeu impeccable.

Bell le sait. Il a joué dans des stades où le ballon rebondissait mal. Il a connu les terrains irréguliers. Mais il préside aujourd'hui un organisme qui a précisément pour vocation de corriger ces défauts. Son argument revient à dire : « Le problème existait avant, donc il n'est pas grave. » Ce n'est pas une réponse. C'est un déplacement.

Ce que dit vraiment l'état de Japoma

Le match s'est joué. Le Cameroun a gagné. Mais les images ont circulé. Des sièges sales. Des files d'attente devant des toilettes hors service. Une pelouse qui, sans avoir provoqué de catastrophe, n'offrait pas l'image d'un stade de niveau international. Pour un pays qui a accueilli la CAN 2021 et qui veut rester une référence continentale, l'incident est embarrassant.

L'ONIES avait exprimé sa préoccupation quant à l'état de la pelouse et proposé de délocaliser la rencontre vers Yaoundé ou Garoua. La Fécafoot, elle, a maintenu Japoma, invoquant des « dommages financiers et organisationnels significatifs ». Le match s'est joué à Douala. La pelouse était mauvaise. Qui a tranché ? La question n'a pas été résolue publiquement. Et c'est peut-être là que se situe le vrai débat, celui que Bell n'a pas ouvert.

Une défense qui protège quoi ?

En relativisant la polémique, Bell ne protège pas seulement l'ONIES. Il protège un système. Un système dans lequel les infrastructures sont construites à grands frais, inaugurées avec des discours, puis laissées à l'entretien d'un office dont les moyens et les compétences opérationnelles sont questionnés à chaque incident. Un système où la responsabilité se dilue entre un comité d'orientation, une direction générale, une fédération et un ministère.

Bell est un ancien joueur respecté. Il a le droit de défendre son bilan. Mais sa sortie, en minimisant un problème concret, en suggérant des « visées » sans les nommer, en renvoyant les critiques à leur supposée mauvaise foi, ne répond pas à la question des Camerounais. Elle la contourne.

Le Cameroun a pris la tête du groupe G. La qualification pour la CAN 2027 se rapproche. Mais la pelouse de Japoma sera-t-elle réparée avant le prochain match des Lions ? L'ONIES a-t-il un plan de maintenance d'urgence ? Bell n'en a pas parlé.

La balle est dans le camp de l'Office. Et cette fois, ce n'est pas une question de rebond du ballon.

« C'est vrai que la pelouse de Japoma était mauvaise ? »

Oui, plusieurs médias l'ont rapporté avant et après le match. Camerounweb a parlé de « pelouse en mauvais état », de « sièges non nettoyés » et de « toilettes bouchées ». 237actu a évoqué une « pelouse indigne d'une confrontation internationale ». Ce ne sont pas des impressions d'internautes isolés : ce sont des constats de journalistes présents ou informés. Un attaquant namibien s'est même demandé si le match devait se jouer sur cette pelouse.

« Pourquoi Bell dit que la pelouse n'a pas changé le résultat ? »

Parce que le Cameroun a gagné 2-0 et n'a pas encaissé de but sur une erreur de terrain. Son argument est que si la pelouse avait été si mauvaise, elle aurait provoqué des erreurs visibles. C'est un raisonnement défendable sur le plan du score, mais qui ne répond pas à la question de l'état de l'infrastructure. Une pelouse peut être mauvaise sans provoquer de catastrophe visible.

« Bell est directeur général de l'ONIES ? »

Non. C'est une erreur fréquente dans les médias. Il est président du Comité d'orientation, une instance qui fixe les orientations. Le directeur général (administrateur) est Félix François Ewane, nommé en même temps que lui en février 2023. La confusion est entretenue par le fait que Bell est le visage public de l'Office. 237online le présente même comme « président du conseil d'administration », ce qui est une troisième formulation approximative.

« Qui est responsable de l'entretien de la pelouse ? »

C'est la question. L'ONIES a pour mission l'entretien et la maintenance des infrastructures. Au sein de l'ONIES, la direction générale est responsable de l'exécution. Le Comité d'orientation donne les grandes lignes. Mais dans la pratique, la frontière est floue, et les médias comme le public attribuent souvent tout à Bell, parce qu'il parle.

« Pourquoi l'ONIES n'a pas empêché le match de se jouer à Japoma ? »

L'ONIES avait exprimé des préoccupations sur l'état de la pelouse et proposé de délocaliser vers Yaoundé ou Garoua, selon StopBlaBlaCam. Mais la Fécafoot a maintenu Japoma, invoquant des « dommages financiers et organisationnels significatifs ». La décision finale relevait de la fédération, qui a le pouvoir de choisir le stade selon les règlements de la CAF.

« Bell parle de “visées” sans dire lesquelles. C'est qui ? »

Il ne le dit pas. Il suggère que la polémique sur la pelouse cache d'autres intentions, peut-être des luttes d'influence au sein du football camerounais, notamment la rivalité supposée entre Samuel Eto'o et Bell. Mais il n'apporte aucune preuve. C'est une déclaration, pas une information vérifiée.

« Les autres stades camerounais sont-ils dans le même état ? »

Cinq stades sont homologués par la CAF pour 2026-2027 : Ahmadou Ahidjo, Japoma, la Réunification, Roumdé Adjia et Kouekong. Olembé n'est pas sur la liste cette saison. Cela ne signifie pas que les pelouses sont parfaites, mais elles répondent aux normes minimales de la CAF. L'ONIES a d'ailleurs lancé un appel d'offres en avril 2026 pour l'acquisition de matériel d'entretien des pelouses (tondeuses, épandeurs d'engrais), attribué en juillet 2026. Un signe que le problème est connu, mais que les solutions tardent.