Réalisée par la municipalité et l’entreprise MDC, dirigée par Ibrahim Hoballah, cette infrastructure vise à améliorer la mobilité des populations. L’entrepreneur, installé au Cameroun depuis près de 35 ans, a été élevé au rang de citoyen d’honneur de Douala 5e.

Un kilomètre de route pour un investissement de 700 millions de FCFA. À Douala 5e, cette nouvelle infrastructure, fruit d’un partenariat entre la commune dirigée par le maire Richard Mfeungwang et l’entreprise MDC, marque une étape dans l’aménagement urbain. Au-delà de l’ouvrage, elle illustre la contribution que le secteur privé peut apporter aux projets d’intérêt collectif.

Dans une métropole confrontée à une urbanisation soutenue, l’amélioration des voies de circulation demeure un enjeu majeur. Cette route doit faciliter les déplacements, renforcer l’accessibilité des zones desservies et soutenir les activités économiques locales.

Pour la municipalité, cette collaboration constitue une réponse aux besoins croissants en équipements urbains, notamment en matière de voirie et d’assainissement. Elle témoigne également de l’intérêt des partenariats public-privé pour accompagner les efforts de développement local.

Ibrahim Hoballah, entre réussite entrepreneuriale et engagement communautaire

Installé au Cameroun depuis près de 35 ans, Ibrahim Hoballah, dirigeant de MDC, a été élevé au rang de citoyen d’honneur de Douala 5e, selon les informations communiquées lors de la cérémonie. Cette distinction salue son implication dans une initiative présentée comme une contribution au développement de la commune.

Pour Aly Juma'a, directeur général de Hoka Industrie, la réussite entrepreneuriale prend tout son sens lorsqu’elle bénéficie également à la communauté.

« Je pense que réussir au Cameroun, c’est bien. Monsieur Hoballah s’est installé au Cameroun il y a presque 35 ans. Il a été accueilli comme chez lui, sur une terre bénie. Il a réussi et je pense que la plus belle façon de prouver sa réussite, c’est de contribuer au bien-être social et au bien de la communauté », a-t-il déclaré.

Évoquant l’accueil reçu par l’entrepreneur et l’accompagnement de la municipalité, il a exprimé sa confiance dans la poursuite de cet engagement : « Ce n’est que normal de faire ce qu’il va faire et je pense que le meilleur reste encore à venir. »

Ces propos soulignent une conception de l’entrepreneuriat qui associe performance économique et participation au développement territorial.

La durabilité, prochain défi du projet

Après l’inauguration, l’enjeu sera de garantir la qualité et la longévité de l’ouvrage. La résistance de la chaussée, la gestion des eaux de ruissellement et l’entretien régulier seront essentiels pour préserver l’investissement consenti.

L’impact du projet devra aussi être apprécié à travers des résultats concrets : amélioration des conditions de circulation, réduction des contraintes de déplacement et meilleur accès aux quartiers concernés. Si cette voie peut contribuer au dynamisme local, elle ne saurait toutefois résoudre, à elle seule, les difficultés structurelles de mobilité de Douala.

La municipalité et MDC affichent leur volonté de poursuivre leur coopération à travers d’autres réalisations. La concrétisation de ces projets permettra de mesurer la portée de leur engagement et leur capacité à répondre durablement aux attentes des habitants.

Avec cette infrastructure d’un kilomètre, la Commune d’arrondissement de Douala 5e et son partenaire privé misent sur la voirie de proximité comme levier de développement économique et social. La suite dépendra de la qualité des ouvrages livrés, de leur entretien et de la continuité des initiatives engagées.