À Shenzhen, Trump, Xi et Poutine adoptent une déclaration en quatre points : ONU, énergie, immunités, nucléaire. L'Ukraine n'y figure pas.

Jeudi 19 novembre, à Shenzhen, Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont tenu leur première réunion à trois. Elle a duré environ une heure et demie, selon une correspondante de TASS, en marge du sommet de l'APEC.

Le résultat tient en quatre points. Un mot manque : Ukraine.

UNE RÉUNION À TROIS, EN MARGE DE L'APEC

Vladimir Poutine aurait proposé ce format lors d'un appel avec Donald Trump, le 9 octobre. Kyiv Post emploie le conditionnel, nous aussi. Moscou espérait en profiter pour parler d'un règlement de la guerre.

Washington avait d'abord écarté le sujet. La Maison-Blanche citait en priorité la réduction des armes nucléaires et la guerre en Iran, avant que Trump dise vouloir aborder l'Ukraine avec Poutine et Xi.

À l'ouverture, le président américain a déclaré qu'aucune paix ne s'était jamais construite en refusant le dialogue. Les journalistes ont ensuite été priés de sortir. À l'issue des discussions, Poutine a jugé l'ensemble très utile, lors d'un point presse. Trump a quitté Shenzhen peu après la fin du sommet.

LES QUATRE POINTS DE LA DÉCLARATION POUR LA PAIX

Premier point : l'ONU. Russie, Chine et États-Unis siègent tous trois au Conseil de sécurité. Ils s'engagent à réformer l'organisation pour qu'elle réponde mieux aux défis mondiaux. Dans la version dont nous disposons, aucune méthode, aucun calendrier.

Deuxième point : l'énergie. Les trois pays veulent accroître la production et la fourniture de produits pétroliers raffinés, en insistant sur la stabilité des flux. Le texte parle de bénéfice pour « toutes les nations ». Il ne dit pas comment.

Troisième point : la justice internationale. Nous y revenons plus bas.

Quatrième point : le nucléaire. Une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit jamais être menée. Les trois pays ouvrent un dialogue sur la réduction des risques nucléaires et sur la non-prolifération.

La formule n'est pas nouvelle. Ce qui l'est, c'est la table.

LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE, EN UNE PHRASE

C'est le point le plus bref. C'est aussi le plus politique.

Les trois présidents jugent essentiels le consentement des États et le respect des immunités des responsables publics. Ils ajoutent que la CPI et les organes similaires ne devraient pas abuser de leur juridiction.

Un rappel utile : la CPI a émis en mars 2023 un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie ne sont parties au Statut de Rome, le traité fondateur de la Cour. Le texte ne cite aucune affaire. Nous n'avons pas trouvé de réaction de la CPI au moment d'écrire ces lignes.

CE QUE LA DÉCLARATION NE DIT PAS

L'Ukraine, d'abord. Kyiv Post relève que le texte n'en dit rien. Volodymyr Zelensky avait pourtant prévenu avant le sommet : les questions qui concernent l'Ukraine doivent se décider avec l'Ukraine, position que Kiev dit partager avec les gouvernements européens. Aucune réaction de Kiev à la déclaration elle-même n'apparaissait dans les sources que nous avons consultées.

Taïwan ensuite. Xi a pourtant appelé Washington, Moscou et Pékin à coordonner leur action sur la sécurité énergétique, à développer les échanges et à éviter un affrontement autour de Taïwan. Rien de tel dans les quatre points.

Pas de chiffre non plus. Pas de date de première réunion sur le nucléaire. Pas de lieu, pas de délégations.

UN SOMMET, PEU DE GAINS CONCRETS

Cette tournée de trois jours en Asie a produit peu de résultats tangibles, malgré les déclarations répétées de Trump sur l'histoire et la paix. Le média ajoute que le voyage a relancé, chez les alliés de Washington, les questions sur la relation de Trump avec Poutine, qui poursuit la guerre en Ukraine.

Faut-il y voir un tournant ou une photographie ? Les trois capitales ont désormais promis de se parler du nucléaire. Reste à savoir quand, et qui sera autour de la table.

- Qu'est-ce que la déclaration de Shenzhen ?

Un texte de quatre points adopté le 19 novembre par Trump, Xi et Poutine après leur première réunion à trois, en marge de l'APEC.

- Est-ce que la déclaration parle de l'Ukraine ?

Non. Kyiv Post note que le texte n'en dit rien.

- Qu'est-ce qui est prévu sur le nucléaire ?

Un dialogue sur la réduction des risques et sur la non-prolifération. La déclaration répète qu'une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée. Aucune date n'est donnée.

- Pourquoi parler de la Cour pénale internationale ?

Le troisième point demande que la CPI n'abuse pas de sa juridiction et que les immunités des responsables soient respectées. Aucun des trois pays n'est partie au Statut de Rome.

- Où a eu lieu la réunion ?

À Shenzhen, en Chine, en marge du sommet de l'APEC.