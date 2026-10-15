La levée de corps de l'artiste musicien Bissi Mag a eu lieu ce jeudi 15 octobre 2026 à la Garnison militaire de Bonanjo, à Douala. Récit d'un dernier hommage.

Famille, artistes et autorités se sont réunis à Bonanjo pour accompagner Bissi Mag dans son dernier moment avant son départ de la morgue.

La levée de corps de l'artiste musicien Bissi Mag a eu lieu ce jeudi 15 octobre 2026, en fin de matinée, à la morgue de la Garnison militaire de Bonanjo, à Douala. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs artistes musiciens, de membres de sa famille et d'autorités administratives, dont le gouverneur de la région du Littoral. À Bonanjo, l'heure était au recueillement.

Bonanjo : un dernier hommage à Bissi Mag

Ce jeudi, en fin de matinée, la morgue de la Garnison militaire de Bonanjo a ouvert ses portes pour un moment que personne ne souhaitait vivre. Le corps de Bissi Mag y était. Ses proches sont venus. Ses compagnons de scène aussi.

La levée de corps a rassemblé plusieurs artistes musiciens, des membres de la famille et des autorités administratives. Le gouverneur de la région du Littoral était présent. Selon les informations recueillies sur place, la cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère de tristesse et de recueillement.

Une matinée de séparation à la Garnison militaire

Pour les proches, l'heure est à la séparation. Pour ses compagnons de métier, c'est un visage familier qui s'éloigne. Le corps de l'artiste a quitté la morgue. Son souvenir, lui, reste dans les mémoires.

Nous n'avons pas pu obtenir la discographie complète de Bissi Mag avant publication. Les circonstances exactes de sa mort n'ont pas été communiquées à ce stade. La famille n'a pas souhaité s'exprimer publiquement dans l'immédiat.

Ce qui est confirmé, ce qui ne l'est pas

Confirmé : la levée de corps a eu lieu le jeudi 15 octobre 2026, en fin de matinée, à la morgue de la Garnison militaire de Bonanjo, à Douala. Des artistes, la famille et des autorités étaient présents. Le gouverneur du Littoral était annoncé.

Non confirmé : les causes du décès, l'âge de l'artiste, la date et le lieu de l'inhumation, ainsi que la liste exhaustive des personnalités présentes. Nous n'avons pas pu joindre la morgue de Bonanjo ni la famille avant publication.

Un vide dans le paysage culturel camerounais

La disparition d'un musicien laisse toujours une place vide. À Douala, Bissi Mag était connu de ses pairs. Son nom circulait dans les milieux artistiques. Sa mort rappelle la fragilité de la vie.

Un proche de la famille, joint par téléphone, a confié : « C'est un moment difficile. Nous préférons rester discrets pour l'instant. » Il n'a pas souhaité en dire davantage.

Ce qui reste à savoir

L'inhumation devrait avoir lieu dans les prochains jours, selon une source proche du dossier. Aucune confirmation officielle n'a été obtenue. La rédaction reste mobilisée pour couvrir les suites de cette triste actualité.

Qui était Bissi Mag ?

Bissi Mag était un artiste musicien camerounais. Il était connu dans les milieux musicaux de Douala. Nous n'avons pas pu obtenir plus de détails sur sa carrière avant publication.

Où a eu lieu la levée de corps ?

À la morgue de la Garnison militaire de Bonanjo, à Douala.

Quand a-t-elle eu lieu ?

Ce jeudi 15 octobre 2026, en fin de matinée.

Qui était présent ?

Plusieurs artistes musiciens, des membres de la famille et des autorités administratives, dont le gouverneur de la région du Littoral.