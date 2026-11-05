Immense chanteur au charme inoubliable et à la voix si chaleureuse, Joe Dassin a marqué plusieurs générations avec ses mélodies entraînantes, ses chansons romantiques et son élégance naturelle.

Né le 5 novembre 1938 à New York, fils du cinéaste Jules Dassin et de la violoniste Béatrice Launer, il grandit entre les États-Unis et l'Europe avant de devenir l'une des voix les plus aimées de France. Américain de naissance, il était devenu profondément français par le cœur et par la chanson.

De la fin des années 1960 à 1980, il enchaîne les tubes qui traversent le temps et les frontières :

Des « Champs-Élysées » à « L'Été indien », en passant par « Et si tu n'existais pas », « Salut les amoureux », « À toi », « Le Jardin du Luxembourg » et « Siffler sur la colline », il nous laisse un répertoire intemporel qui continue de faire chanter et rêver des millions de personnes, de Paris à Yaoundé, de Montréal à Dakar.

Joe Dassin ne chantait pas seulement. Il racontait des histoires d'amour, de départ, de souvenirs et de nostalgie, avec une sincérité et une douceur qui touchent encore aujourd'hui toutes les générations.

Disparu tragiquement le 20 août 1980 à Tahiti, à seulement 41 ans, des suites d'une crise cardiaque, il demeure l'une des plus grandes figures de la chanson française. 46 ans après sa disparition, ses chansons sont toujours reprises dans les mariages, les fêtes, les karaokés et sur les réseaux sociaux.

Une légende ne meurt jamais vraiment. Sa voix, elle, est éternelle.

Quelle chanson de Joe Dassin vous touche le plus ?