Pierre Achille Webo est nommé entraîneur principal de l'USL Dunkerque (Ligue 2). L'ancien Lion indomptable succède à Albert Sanchez, parti à Las Palmas.

C'est une promotion interne, presque une évidence pour ceux qui suivent le club. Mais pour Pierre Achille Webo, c'est un saut dans l'inconnu. À 44 ans, l'ancien attaquant camerounais devient pour la première fois numéro un sur un banc professionnel. Et il n'a que quelques heures pour préparer son premier match.

Un départ précipité et une promotion interne

Tout s'est accéléré ce jeudi 29 octobre. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l'USL Dunkerque a officialisé le départ de son entraîneur principal, Albert Sánchez, libéré de son contrat pour rejoindre l'UD Las Palmas, en deuxième division espagnole. L'Espagnol, arrivé en juillet 2025, laisse derrière lui un bilan de 47 rencontres toutes compétitions confondues, pour 16 victoires seulement.

Pour le remplacer, la direction nordiste n'a pas cherché bien loin. Elle a choisi de promouvoir son adjoint, Pierre Achille Webo. « Pierre Achille Webo est nommé entraîneur principal de l'équipe première jusqu'à nouvel ordre », peut-on lire dans le communiqué officiel du club. Une formulation prudente, qui laisse planer la possibilité d'un changement à la fin de la saison. Mais pour l'heure, c'est bien le Camerounais qui tient les rênes.

Une première pour Webo, un défi immense pour Dunkerque

À 44 ans, Pierre Achille Webo va vivre son tout premier baptême du feu en tant qu'entraîneur principal. Son parcours, jusque-là, l'a toujours placé dans l'ombre d'un autre technicien. Après avoir raccroché les crampons, il a intégré le staff de l'Istanbul Başakşehir en 2019, avant de rejoindre Ankaragücü en 2023-2024, toujours comme adjoint.

En août 2025, il rejoint Dunkerque, en Ligue 2, avec le même rôle d'adjoint auprès d'Albert Sánchez. Un an plus tard, le voilà propulsé numéro un. Le timing est serré : il n'aura qu'un seul entraînement pour préparer son premier match, programmé ce vendredi 30 octobre à 20 heures, sur la pelouse de Rodez, pour le compte de la 11e journée de Ligue 2.

Et le défi sportif est de taille. Dunkerque pointe actuellement à la dixième place du championnat, avec 12 points (trois victoires, trois nuls, quatre défaites). Un classement qui ne correspond pas aux ambitions affichées en début de saison. Le club visait clairement la montée en Ligue 1. Webo devra donc rapidement trouver des solutions pour relancer la machine.

Pourquoi ce choix ?

La promotion de Webo est un choix de la continuité. La direction dunkerquoise, qui n'a pas souhaité s'exprimer au-delà du communiqué officiel, mise sur la connaissance du vestiaire et du projet de jeu par l'ancien adjoint. « Le club reste pleinement concentré sur ses objectifs en Ligue 2 BKT », précise le communiqué. Une manière de dire que l'urgence est sportive, pas institutionnelle.

Mais ce choix comporte aussi une part de risque. Webo n'a jamais dirigé une équipe professionnelle. Il devra prouver qu'il peut passer de l'ombre à la lumière, prendre des décisions difficiles, gérer la pression des résultats. Son statut d'ancien international, respecté dans le monde du football africain, peut l'aider à asseoir son autorité. Mais cela ne suffira pas. Les résultats seront le seul juge.

Un symbole pour le Cameroun, un test pour Dunkerque

Pour le football camerounais, cette nomination est une bonne nouvelle. Elle montre qu'un ancien Lion Indomptable peut accéder à des postes de responsabilité en Europe, dans un championnat exigeant comme la Ligue 2. Après des années passées dans l'ombre de grands clubs turcs, Webo incarne une nouvelle génération d'entraîneurs africains qui frappent à la porte des bancs européens.

Pour Dunkerque, c'est un pari. Si Webo réussit, le club aura trouvé un entraîneur sur le long terme, capable de porter son projet. S'il échoue, la direction devra assumer un choix qui pourrait coûter cher sportivement. La pression est déjà sur les épaules du nouveau technicien.

Le match de ce vendredi à Rodez sera un premier indicateur. Pas tant sur le résultat, que sur la capacité de Webo à mobiliser un groupe en quelques heures. Il n'aura pas le temps de mettre en place sa philosophie de jeu. Il devra faire simple, solide, et surtout, gagner.

Une chose est sûre : le Cameroun suivra de près les débuts de son ancien attaquant. Et à Dunkerque, on espère que ce pari de la continuité se transformera en coup de maître.

Qui est Pierre Achille Webo ?

C'est un ancien attaquant international camerounais (59 sélections, 19 buts), qui a notamment joué en Espagne et en Turquie. Il est entraîneur adjoint à l'USL Dunkerque depuis août 2025.

Pourquoi Albert Sanchez a-t-il quitté Dunkerque ?

Il a été libéré de son contrat pour rejoindre l'UD Las Palmas, en deuxième division espagnole.

Quel est l'objectif de Dunkerque cette saison ?

Le club visait la montée en Ligue 1. Il pointe actuellement à la 10e place de Ligue 2.

Quand Webo dirige-t-il son premier match ?

Ce vendredi 30 octobre 2026, à 20 heures, sur la pelouse de Rodez (11e journée de Ligue 2).