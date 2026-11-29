De Malabo à Yaoundé, Joseph Dion Ngute enchaîne les missions de représentation. Après avoir porté la voix du Cameroun à la 27e session de la CEEAC en Guinée équatoriale, le chef du gouvernement est attendu ce dimanche au stade Ahmadou Ahidjo pour présider la finale de la Coupe du Cameroun, Panthère du Ndé contre AS Dauphine.

Il y a des semaines qui résument, à elles seules, la fonction de Premier ministre.

Celle de Joseph Dion Ngute en fait partie : présider le Conseil de cabinet du mois de novembre, s'envoler pour Malabo représenter le chef de l'État, puis revenir à Yaoundé pour présider la plus grande fête du football national.

C'est un agenda de chef de gouvernement. C'est aussi un agenda de représentant personnel du Président de la République.

Malabo d'abord

Avant son départ pour la Guinée équatoriale, Joseph Dion Ngute avait présidé le Conseil de cabinet du mois de novembre. Les dossiers de l'État réglés, il a pris la direction de Malabo.

Là-bas, il représentait Paul Biya à la 27e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).

Une mission qui n'était pas protocolaire. Dans un contexte sous-régional marqué par les questions de sécurité, d'intégration et de coopération économique, la voix du Cameroun devait être entendue au plus haut niveau. C'est celle de son Premier ministre qui l'a portée.

Yaoundé ensuite

De retour au pays, Joseph Dion Ngute est attendu ce dimanche au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Il y présidera la cérémonie de clôture de la Coupe du Cameroun. La finale opposera la Panthère Sportive du Ndé à l'AS Dauphine.

Deux équipes, deux histoires, une même ambition : soulever le trophée le plus prestigieux du football camerounais, devant un stade plein et sous le regard des institutions.

La continuité de l'État, jusque dans le stade

Dans la tradition de la Coupe du Cameroun, le chef de l'État est le parrain de la compétition. Lorsqu'il ne préside pas lui-même la finale, il se fait représenter par le Premier ministre.

Ce n'est donc pas une simple présence. C'est un acte institutionnel. En envoyant son chef du gouvernement remettre le trophée, Paul Biya dit que l'État est là, même dans les moments de fête populaire. Que la République ne s'arrête pas aux portes du stade.

Et en confiant à Joseph Dion Ngute, en quelques jours, la CEEAC puis la finale de la Coupe du Cameroun, le chef de l'État confirme la place de son Premier ministre : à l'extérieur, porter la parole du Cameroun ; à l'intérieur, incarner la continuité et l'unité.

Ce dimanche, à Ahmadou Ahidjo, le football offrira son spectacle. La politique, discrètement, offrira le sien : celui d'un État qui fonctionne, qui représente, qui rassemble.